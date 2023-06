Billari su strada Bagnara-Solano : Necessario intervenire, Città Metropolitana ha bisogno di maggiori risorse

billariLa città Metropolitana di Reggio Calabria ha la necessità di avere maggiori risorse per potenziare i collegamenti delle aree interne ; l'arteria stradale che collega Bagnara a Solano è chiusa dopo un incendio che da giugno 2021 a causa di una caduta di massi dal costone roccioso sovrastante la Sp 19 ed è pertanto necessario un intervento che,ne sono certo,non tarderà ad arrivare dalla città metropolitana queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Ing. Antonio Billari.

Nonostante le buone pratiche amministrative messe in campo dalla Città metropolitana ,in questi anni,per la messa in sicurezza, non solo di questa arteria,ma dell’intero territorio metropolitano,servono risorse importanti che ad oggi non sono nella disponibilità dell’ente , ed in casi come questi che ritorna prepotentemente in carica la questione delle funzioni.

Non si può aspettare oltre, il sindaco e l’intero consiglio metropolitano devono essere padroni del loro destino, e lo potranno essere solo con il definitivo trasferimento delle deleghe che la legge assegna alle città metropolitane. È del tutto evidente che bloccando i trasporti nelle aree interne del nostro territorio si crea un disagio a tutta la popolazione residente che sia in termini di lavoro che in termini di turismo vengono pregiudicati dichiara Billari.

In queste settimane sto attivando tutta una serie di interlocuzioni -dichiara Billari -con le istituzioni delegate per fare in modo che si accelleri l’iter per la risoluzione definitiva di questa situazione.

Chiedo alla città Metropolitana,consapevole degli sforzi fatti e dell’attenzione che da sempre rivolge alla nostra provincia,di intervenire ,dichiara Billari ,per la definizione di questa problematica che attanaglia i nostri concittadini ma ,al tempo stesso,sarò al fianco dell’ente per farmi portavoce con il governo nazionale e regionale affinché implementi i trasferimenti statali verso le città Metropolitane nella necessità di potenziare al massimo il sistema di collegamento interno ed esterno alla nostra regione Calabria partendo proprio dalle aree interne.