Lieti della nascita al pronto soccorso del Tiberio Evoli, ma l’ospedale di Melito ha bisogno del punto nascite

Katia Latella FDI MelitoIl circolo cittadino di Fratelli d’Italia si congratula con i medici dell'ospedale Tiberio Evoli, per l'assistenza fornita alla donna che ha dato alla luce il proprio figlio in piena emergenza e nell’impossibilità di raggiungere in ambulanza l’ospedale reggino. Siamo rimasti profondamente colpiti dalla storia che porta alla nascita di un bambino al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Fratelli d’Italia desidera rivolgere un sentito elogio al personale medico e infermieristico coinvolto nel parto per l’impegno nel fornire l’assistenza medica necessaria, nonostante la ormai cronica chiusura del punto nascite dell'ospedale.

Nonostante le difficoltà evidenti, i medici hanno dimostrato una straordinaria preparazione, competenza e professionalità nel garantire la sicurezza e il benessere della madre e del neonato. La cronica carenza di strumenti e personale specializzato è una sfida che il Tiberio Evoli affronta da troppo tempo. La chiusura del punto nascite ha aggiunto un ulteriore ostacolo alla già difficile situazione. Tuttavia, i medici hanno dimostrato grande abilità nell'affrontare queste difficoltà e nel garantire che la neo mamma ricevesse l'attenzione e le cure necessarie. Vogliamo sottolineare l'importanza raggiunta dal punto nascite di Melito nel corso del tempo, quando proprio l’ospedale melitese è stato il preferito da tutta la popolazione delle aree ioniche e della Locride.

Ed è proprio per questo che chiediamo con forza che il nosocomio di Melito ritorni centrale nella rete territoriale ospedaliera della provincia. Il nostro territorio è strategico e potrebbe essere punto di congiunzione tra l'area sud di Reggio Calabria e il comprensorio dell'intera costiera ionica dell'area metropolitana, oltre ad essere, ovviamente, valvola di alleggerimento del carico ospedaliero al quale è sottoposto il Gom di Reggio Calabria. Infine, desideriamo congratularci nuovamente con i medici dell'ospedale per il loro impegno straordinario e il loro contributo al benessere della comunità. Il loro lavoro instancabile e la loro dedizione sono un motivo di orgoglio per la città di Melito Porto Salvo e faro di speranza in un momento in cui la salute e il benessere sono di fondamentale importanza.

Il Commissario di Circolo - Dott.ssa Katia Latella