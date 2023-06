Viabilità Metropolitana, individuate criticità e priorità anche per il comprensorio di Sinopoli. Versace: "Predisposto piano di interventi"

Con gli amministratori locali, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha fatto il punto sugli interventi da eseguire lungo la via che congiunge la zona alta del paese alla frazione inferiore, dove insistono alcune abitazioni. Nel corso del monitoraggio, si è analizzata anche la parte della Strada Provinciale 2 che si sviluppa verso la via Nazionale, interessando Sinopoli vecchia e un’area a vocazione industriale per la presenza di diversi frantoi. Durante il tragitto, si è presa visione anche delle condizioni in cui versa, sempre sulla Sp2, una porzione di strada che attraversa Acquaro, nel Comune di Cosoleto.