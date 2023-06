Cronaca di un disastro, "La Bagnara che VogliAmo" sul primo anno di Amministrazione Pistolesi

Trascorsi i primi mesi di ambientamento, che potevano essere un comodo alibi, ma arrivati al primo giro di boa amministrativo possiamo solo raccontare di una gestione il cui verdetto è estremamente impietoso. La mala gestione ha generato una involuzione politica e sociale senza precedenti. Il solo scopo dei nuovi eroi (così definiti in campagna elettorale), oggi primatisti in sperpero di danaro pubblico, è quello di affermarsi nel presente e nel futuro quali audaci mestieranti della politica. Selfie e (male) "virute" corrispondono ad un atteggiamento pericoloso e populista con gesti simbolici privi di implicazioni politiche: un modo di comunicare per distogliere l' attenzione rispetto ai reali problemi del paese. L'apparire in pubblico in modo maniacale e spasmodico, al limite del narcisismo, è qualcosa di mai visto. Più che un comunicato servirebbe un poema per mettere una sull'altra le cose che non vanno: i servizi primari scarseggiano seppur a Bagnara si pagano le tasse più alte d'Italia:

Il servizio rifiuti funziona nella quotidianità (grazie al nuovo capitolato lasciato in eredità) ma non viene espresso al meglio per i servizi aggiuntivi che si dovrebbero ricevere e per i quali i cittadini pagano profumatamente ed in anticipo (vedi Tari 2023);

•Della messa in sicurezza del Plesso Scolastico Morello, uno dei cavalli di battaglia, strumentalmente portati alla ribalta prima e durante la campagna elettorale, nonostante un finanziamento certo di oltre 4,6 milioni di euro ed il relativo progetto esecutivo avuti come lasciti, ad oggi, non ci sono notizie!

•Delle altre opere pubbliche ricevute in eredità e finanziate per più di 40 milioni di euro, non si vede nemmeno l'ombra, anzi, è calato il silenzio più assordante;

•sul porto hanno compiuto un vero e proprio Harakiri, sia di gestione (lo ha sentenziato il TAR) che in termini di spesa corrente, per non parlare dei 21 milioni di euro, ottenuti dall'amministrazione uscente per la completa messa in sicurezza ed il miglioramento infrastrutturale, di cui oggi non ci sono certezze;

non hanno ottenuto un euro di finanziamenti per opere pubbliche, nonostante la presenza di un assessore "tecnico" ai lavori pubblici;

•I servizi sociali sembrerebbe siano stati cancellati dall'agenda di governo, eppure hanno speso fiumi di parole nel loro programma, appunto fiumi di parole….

e della "malafigura", macchia indelebile per l' amministrazione, rimediata alla presentazione di un libro sulla legalità, dove alla presenza del Procuratore Gratteri si sono resi ridicoli per aver fatto passerella in maniera strumentale? Stendiamo un velo di misera pietà.