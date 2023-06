Strada Bagnara-Solano, interrogazione dell'On. Nicola Stumpo

Nicola Stumpo Un' interrogazione sulla chiusura della strada di Solano è stata presentata al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dall'on Nicola Stumpo. Il deputato calabrese di Articolo Uno ha presentato l'interrogazione anche al ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in merito alla strada provinciale Solano Inferiore - Bagnara Calabra.

L'arteria risulta chiusa da giugno 2021 a causa di una caduta di massi dal costone roccioso sovrastante la Sp 19, a seguito di un incendio. La chiusura della strada è stata disposta dalla Città metropolitana settore 11 Viabilità e il traffico è stato deviato sulla SP 20 nel tratto Ponte Covala - innesto Sp20 verso la frazione di Pellegrina. <<La scarsa manutenzione delle aree rurali e pedemontane, lacerate annualmente da eventi incendiari e calamitosi a ridosso del periodo estivo - scrive l'On Stumpo - costituisce una problematica radicata nel territorio della Regione Calabria, in particolar modo nella zona della Costa Viola caratterizzata da un ecosistema variegato messo ciclicamente a repentaglio dalla fragilità del territorio e dagli eventi metereologici avversi, anche di modesta entità>>.

In merito alla questione, l'Amministrazione comunale di Bagnara si è interessata presso gli uffici della Città metropolitana di Reggio Calabria per sollecitare un intervento urgente e risolutivo trattandosi di una strada di collegamento per le frazioni più distante dal centro cittadino. Secondo la Città metropolitana per la messa in sicurezza dell'arteria servono ulteriori finanziamenti. I lavori dovrebbero iniziare in autunno per un importo pari a 134.000 euro. L'onorevole Stumpo, dunque, chiede ai ministeri competenti di sollecitare la Città metropolitana di Reggio Calabria <<per realizzare le opere finanziate e ripristinare le condizioni di sicurezza e percrribilità della Sp20 nei suoi tratti che oggi si trovano in condizioni di pericolo>>. (t.f)