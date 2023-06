STRADA A SCORRIMENTO VELOCE CAMPO-FIUMARA-SAN ROBERTO Il Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Campo Calabro chiede spiegazioni sul progetto e solleva preoccupazioni sulla fattibilità dell’opera

Gruppo consiliare Campo Popolare - Comune di Campo CalabroIl Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Campo Calabro, composto dai consiglieri Giovanni Richichi, Nino Scopelliti, Pino Buda e Rocco Messineo ha, nei giorni scorsi, presentato una Mozione per una revisione del progetto della strada a scorrimento veloce Campo Calabro-Fiumara-San Roberto.

Viste le numerose e ripetute richieste di spiegazioni al Sindaco durante le sedute del Consiglio Comunale, alla quale non sono state fornite risposte soddisfacenti, spingendo il gruppo a ricorrere a questa iniziativa prevista dal regolamento del Consiglio.

Attualmente, il completamento del tratto Fiumara -Campo Calabro della strada è incluso nella programmazione comunitaria elaborata dalla Regione Calabria, in attesa del finanziamento definitivo da parte del Cipe. La progettazione di questo tratto è stata redatta dalla Città Metropolitana, che ha raggiunto una fase definitiva ma non ancora esecutiva.

Durante la fase di progettazione, i tecnici incaricati e i rappresentanti della Città Metropolitana di RC hanno tenuto diverse riunioni con i rappresentanti dei comuni di San Roberto, Fiumara e Campo. In una delle prime riunioni, convocata presso il Comune di Campo, nel silenzio più assoluto e senza il coinvolgimento delle parti sociali e della minoranza consiliare, la riunione è stata presieduta dal Sindaco stesso in presenza dell'Ing. Laganà, sono state fornite precise indicazioni ai progettisti per il tratto di strada che avrebbe attraversato il territorio di Campo Calabro.

Le indicazioni fornite sono state le seguenti: annullare l'innesto originariamente previsto nelle adiacenze del bivio di Santa Lucia, prima dell'ingresso nel centro abitato di Campo Calabro, e creare una variante a fondo valle con un innesto diretto nei pressi della rotatoria Mauro. La Città Metropolitana ha accolto tali indicazioni nella progettazione.

Tuttavia, il gruppo non ritiene che questa progettazione non sia idonea per il territorio, soprattutto considerando che le indicazioni sono state date dal Sindaco di Campo per due motivi principali:

L'innesto di una strada che collega la montagna e i paesi dell'entroterra con la costa non può bypassare Campo Calabro, che è storicamente conturbato economicamente e culturalmente con tali paesi limitrofi e con l'Aspromonte. Questa decisione potrebbe comportare una minore affluenza di clienti e una diminuzione del fatturato per gli esercizi commerciali nella zona interessata, che rappresenta il tessuto economico più importante del paese in termini di liquidità e solidità. La realizzazione dell'opera, riconosciuta da tutti come fondamentale per il rilancio dell'area, corre il rischio di non poter essere completata considerando che attualmente è stato stanziato un impegno economico di 20 milioni di euro, che non sarebbero sufficienti al completamento dell’opera con la progettazione attuale, tenuto conto che la parte finale della strada progettata su piloni per raggiungere l’innesto autostradale raddoppierebbe il costo complessivo dell’opera con il risultato di non vederla mai realizzata.

Il Gruppo Consiliare di Minoranza intende sollevare queste preoccupazioni durante il Consiglio Comunale dove si discuterà la mozione e avviare un dibattito costruttivo per garantire che il progetto della strada a scorrimento veloce Campo Calabro-San Roberto risponda alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.