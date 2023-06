La Bagnara che Vogliamo sulla discarica di Melicuccà: "nessun parere favorevole dalla precedente amministrazione, l'assessore Gramuglia smentisca"

La BagnaracheVogliAmo - LogoSpudoratamente falso! Nemmeno il colore della maglia riesce a riflettere un po 'di rosso(re) sui vostri volti.

E di faccia tosta ce ne vuole, tanta, per dichiarare artatamente il falso! L'assessore all'ambiente ha raccontato, in un'intervista televisiva, la propria storiella sulla discarica di Melicuccà, in maniera improvvida ha asserito che la precedente amministrazione aveva assunto, testualmente,<<parere favorevole alla riapertura della discarica…>>.

L' assessore Gramuglia smentisca, "coram populo" ed in fretta, questa affermazione univocamente diffamatoria. Due documenti che l'amministrazione precedente ha lasciato agli atti e che alleghiamo in calce, testimoniano come tale accusa sia priva di fndamento. Una deliberazione unanime di Consiglio Comunale, ed una delibera di Giunta a supporto della prima. Legga Assessore attentamente e poi, tirando su un bel respiro, provi a pronunciare la parola scusatemi. Non deve tornare su la C news per farlo Basterebbero due righe sulla stampa locale. Eppoi, senza prendersela con i predecessori ( Procuratore Gratteri docet) si attivino, i nuovi amministratori, a mantenere le promesse elettorali senza barcamenarsi di qua e di là in discussioni fuorvianti ed imbarazzanti per l'incoerenza mostrata in un anno di amministrazione ( l' assessore Gramuglia, per esempio, era per una cospicua riduzione delle indennità di carica, sappiamo poi com'è andata a finire). A proposito di coerenza.

Dalla "calata degli assi" alle "passerelle elettorali", dalla "questione morale" al “tutti a casa” passando, appunto, dal " pacco della discarica di Melicuccà". Avete stretto la mano al sindaco Falcomatà ed al senatore Irto come se foste in reale e perfetta sintonia politica. Visto lo scambio di amorosi sensi, quantomeno potevate chiedere pubblicamente di attivarsi ad ogni livello istituzionale per fermare la riapertura della discarica di Melicuccà, piuttosto che disquisire e promuovere solamente dei libri. Per carità, la cultura è cultura e va sempre promossa, ma le problematiche del paese, quelle che non hanno appannaggio politico, vanno affrontate di petto, con coraggio. Quello che vi e' mancato fino ad oggi!

Da "La Bagnara che VogliAmo" - Ric e pubbl