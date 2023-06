MovimentoCivico su attentato Sindaco Villa: "chi tace e piega la testa muore ogni giorno"

movimentocivicoVILLA SAN GIOVANNI - Siamo convinti che il vile attentato incendiario portato a compimento nella serata di ieri ai danni di quello che fu lo studio legale dell’attuale sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, debba essere, come siamo sicuri che accadrà, svelato dagli organi inquirenti che in queste ore stanno lavorando alacremente per dare un volto ed un nome all’autore di gesti che a più riprese, e da troppo tempo, si ripetono in danno di rappresentanti istituzionali e cittadini, segnalando le difficoltà di un sistema democratico che in questa città stenta a decollare.

Più volte abbiamo denunciato l’asfissiante presenza di piccola e grande criminalità che attanaglia le attività cittadine e la necessità di una risposta forte che non può essere solo della magistratura e degli organi investigativi ma che necessità del contributo altrettanto forte della società civile.

Non amiamo le fughe in avanti e le accelerazioni rispetto a fatti certamente esecrabili ma che meritano una lettura seria, approfondita e competente che solo le forze investigative possono, devono dare e certamente daranno, fornendo la risposta più efficace alla convinzione di impunità che evidentemente serpeggia tra le fila criminali.

Per questa ragione invitiamo tutti alla ferma e definitiva condanna del gesto criminale che, a prescindere dal destinatario, è rivolta contro il sistema democratico e quindi contro quella maggioranza di cittadini che hanno il dovere di pretendere il libero estrinsecarsi della vita pubblica e privata, senza alcuna coercizione e senza alcuna forzatura.

Abbiamo anche il dovere, nell’attesa che la verità che sottende a questo squallido gesto venga disvelata, di stringerci attorno alle vittime e fare fronte comune, lanciando chiaro – come abbiamo fatto fino ad oggi - il messaggio che non permetteremo ad alcuno di utilizzare la violenza e la sopraffazione come strumento per piegare la libertà di ciascuno e di tutti.

Sentirsi estraneo a vicende come queste significa voler lasciare campo libero alle dinamiche criminali e rinunciare a priori alla propria libertà ed alle libertà collettive, rinunciando implicitamente e di fatto a vivere in un sistema democratico.

Come diceva il giudice Giovanni Falcone, “chi tace e piega la testa muore ogni giorno che lo fa, chi parla e cammina a testa alta, muore una sola volta”!

