BAGNARA CALABRA La Commissione Pari Opportunità ricorda Giulia Tramontano, vittima di femminicidio

Ricordata a BAgnara Giulia TramontanoTra due mesi Giulia avrebbe dato alla luce il suo primo figlio e invece è stata uccisa, brutalmente, insieme alla vita che portava in grembo dal suo compagno. Un omicidio efferato quello di Giulia Tramontano, la 29enne di origini campane. Anche a Bagnara Calabra, in seguito all' ennesimo episodio di femminicidio, la Commissione Pari Opportunità e l'Assessore alle Politiche sociali Angela Randazzo, hanno invitato i cittadini a compiere un gesto simbolico in ricordo della giovane donna e di tutte le donne vittime di violenza attraverso il dono di un fiore o di un pensiero scritto presso la panchina rossa di Piazza Matteotti.

Un momento carico di emozioni e il desiderio di non dimenticare, di tenere accesa l' attenzione su quanto accaduto e rimboccarsi le maniche cercando di fare qualcosa di concreto in favore delle donne che purtroppo sono spesso parte lesa di relazioni tossiche. "Giusto ricordo e pensiero di vicinanza", afferma l' Assessore Randazzo - "un' occasione per rimarcare l' importanza di un' educazione volta al rispetto della donna". Fatti del genere non sono tollerabili in una societa' civile, episodi come questo non possono e non devono verificarsi mai. Durante la manifestazione, tante le persone che hanno lasciato un pensiero per Giulia e per chi come lei ha assaggiato ingiustamente l' inumanità di chi doveva semplicemente amarle.

La Presidente della CPO Giusy Italo in merito a ciò aggiunge: "Famiglia, scuola e territorio devono lavorare in sinergia sul concetto di amore, che deve essere trasversale. Da Settembre infatti, inizieremo a collaborare con i vari istituti scolastici per diffondere presso i ragazzi la cultura del rispetto".

Nina Velardo