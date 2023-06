BAGNARA, Forza Italia si radica ancor di più nel territorio. Virginia Parisi nuova Coordinatrice cittadina

Emanuele Romeo - Virginia Parisi - Martina IannìIn linea con le linee guida nazionali di Partito, particolarmente attento al rinnovamento ed al radicamento nei territori, il Coordinatore provinciale di Forza Italia - Reggio Calabria e Vice Capogruppo azzurro alla Camera, On. Francesco Cannizzaro, ha nominato la dott.ssa Virna Parisi Coordinatore territoriale per il Comune di Bagnara; sarà coadiuvata dall'Ing. Martina Ianni, in qualità di Vice Coordinatore Vicario, e da Emanuele Romeo, come Coordinatore dei Giovani del Partito.

Queste nomine sono un ulteriore passo verso un forte radicamento di Forza Italia a Bagnara, dove l'obiettivo è creare un coordinamento che sia espressione delle istanze di tutto il territorio comunale e si ponga quindi come punto di riferimento, soprattutto per i giovani, che saranno la parte preminente di un progetto innovativo e formativo della classe dirigente del futuro, per un territorio come quello bagnarese che ha bisogno di competenza, intraprendenza, spirito di iniziativa e lungimiranza.

Bagnara ha bisogno di dialogo, di condivisione, di ascolto, andando a scavare nelle viscere della comunità, laddove si trovano i veri bisogni della gente. È questo l'obiettivo del nuovo corso che Forza Italia sta imbastendo sui territori di Reggio e Provincia, per rispondere con azioni concrete alla fiducia accordata dagli elettori in questi anni e per porsi come nuovo punto di riferimento per chi oggi è magari lontano dalla politica. La rinnovata attenzione del Partito verso il territorio di Bagnarà darà sicuramente frutti.

