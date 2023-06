Cannizzaro (FI): Emendamento approvato, finalmente i tirocinanti calabresi avranno un contratto"

Cannizzaro - Tirocinanti >. Così in una nota il deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

<<È una norma ad hoc, basilare per il prosieguo dell’attività di questi 4 mila lavoratori calabresi, in deroga ai vincoli assunzionali oggi vigenti per i Comuni e gli enti di appartenenza. Un grandissimo risultato, reso possibile dal lavoro di squadra attuato assieme al Presidente Occhiuto, ai ministri di Forza Italia, al Ministro della P. A. Paolo Zangrillo ed, in particolar modo, al Vicepremier Antonio Tajani che ringrazio per la costante e determinante azione per il raggiungimento di questo straordinario obiettivo>> ha concluso Cannizzaro.