Salvini annuncia 28 miliardi alla Calabria per autostrade, strade ed infrastrutture

IMG 4032“Matteo Salvini sta difendendo e operando per il Mezzogiorno come mai ha fatto anche un ministro di espressione meridionale. Sono passati tanti Governi e tantissimi ministri: tante parole ed annunci, ma nessuna concretezza. È arrivata la Lega e il ministro Salvini e cominciano a vedersi interventi, opere e tanti finanziamenti. Ieri nell’aula del Senato, al momento dell’approvazione della legge per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, sono stati annunciati sostegni per 28 miliardi per la Sicilia ed altrettanti per la Calabria.

Oltre alla giornata storica per l’approvazione della legge sul ponte, altro annuncio importantissimo quello delle risorse per la realizzazione di autostrade, strade ed infrastrutture. Salvini, nel suo intervento, ha citato «la mole di investimenti che sono già cantierati o che saranno cantierati in Sicilia e in Calabria e che non hanno precedenti nella storia repubblicana. Sono 28 miliardi tra strade e autostrade in Sicilia e 28 miliardi in Calabria. Da questo si parte, da un investimento che non ha uguali».«Le stime parlano, nell’arco del tempo, a lavorazione ultimata, di 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria. Non redditi di cittadinanza dati una tantum ma 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria», ha detto ancora Salvini, nel suo intervento al Senato sul decreto sul ponte. E ha concluso: «Siamo in grado di contrastare le infiltrazioni mafiose? Sì, io mi fido della magistratura, delle forze dell’ordine e anche dei giornalisti di inchiesta italiani».Affermazioni di grande rilievo e che possono definirsi anch’esse storiche! Finalmente un Ministro ed un Governo che pensano concretamente al Sud ed in particolare alla nostra Calabria. I calabresi tutti non possono che prendere atto di ciò e ringraziare la Lega e il Ministro Salvini per quanto sta facendo per la nostra regione, che finora era stata totalmente abbandonata dalla politica”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria