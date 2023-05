BAGNARA Surace, "sbloccata la questione case popolari, a breve l'avvio delle procedure amministrative per il riscatto delle abitazioni"

Giuseppe Surace - Assessore Bagnara CalabraIn passato alcune coalizioni politiche che si proponevano per chiedere il consenso ai cittadini spesso usavano il termine “nuovo” o “rivoluzionari” per descriversi. Io credo che il nostro gruppo Lista Civica Insieme per un Futuro, che ha chiesto ed ottenuto il consenso dei Bagnaresi, non siano rivoluzionari ma piuttosto Evoluzionari! Concepiamo la politica come una promessa solenne, la prendiamo sul serio e facciamo promesse o programmi solo se li possiamo mantenere. Oggi infatti in anteprima vi annuncio che l’impegno di sbloccare la “questione case popolari” a Bagnara è stato centrato!

A breve infatti, al fine di favorire le condizioni dei cittadini disagiati, legittimi occupatori dei suddetti alloggi, si stanno avviando le procedure amministrative per offrire agli occupatori la possibilità di operare il riscatto delle proprie abitazioni. Con l’obiettivo di velocizzare ed ottimizzare la gestione delle operazioni necessarie per il riscatto di questi immobili, è stata incaricata la società GESTAM s.r.l.. La stessa fornirà ogni assistenza ai cittadini interessati circa la documentazione da presentare, l’importo da versare, le modalità di pagamento ed ogni altro chiarimento in merito. Non vuote promesse, ma solidi fatti! Noi andiamo avanti su questa strada perché ce lo impone la nostra coscienza. Con Bagnara e Per Bagnara

