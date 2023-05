Al via il primo Campionato nazionale Auto Slalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria”

Gar - Città Metrpolitana La competizione, divisa in cinque tappe, è promossa dalla Città Metropolitana in collaborazione con le scuderie "Piloti per passione" e "Oppido Mamertina Racing" e coinvolge diversi Comuni del territorio metropolitano

E’ stato presentato il primo Campionato nazionale Auto Slalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria”, una competizione divisa in cinque tappe che riunisce alcune gare automobilistiche storiche del territorio come la “Gambarie d’Aspromonte – trofeo Sud Italia”, la “Calanna-Laganadi”, la “Città di Sambatello – Coppa Italia trofeo Centro Italia”, la “Città di Oppido Mamertina” e, per la prima volta, la “Città di Bagnara” dedicata alla memoria di Pasquale Cammareri. Dell’evento, promosso dalla scuderia “Piloti per passione” in collaborazione con l’associazione “Oppido Mamertina Racing” ed il patrocinio della Città Metropolitana, hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, il presidente della scuderia “Piloti per Passione”, Giuseppe Denisi, il presidente dell’associazione “Oppido Mamertina Racing”, Salvatore Lipari, i sindaci di Santo Stefano in Aspromonte e Calanna, Francesco Malara e Domenico Romeo, ed il consigliere comunale di Bagnara, Rocco Fedele.

Per il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, «è fondamentale sfruttare ogni chiave di lettura possibile per raccontare un territorio che ha un bisogno impellente di affermarsi per quello che è: un crogiuolo di storia, cultura, tradizione e paesaggi dall'impareggiabile bellezza». «Lo sport – ha aggiunto – in questo senso, può rappresentare un modo efficace e potente per offrire una prospettiva di crescita e sviluppo nuova e, per certi versi, inedita». «Nel caso del Campionato nazionale Auto Slalom – ha continuato – siamo voluti uscire dai canoni sportivi tradizionali, provando a dare respiro ad una disciplina molto sentita nel circuito degli appassionati, ma che difficilmente riesce a coinvolgere le masse come il calcio, il basket o il volley ma, non per questo, deve godere di identica dignità e considerazione».