BAGNARA CALABRA L'Assessore Randazzo replica alla nota di "Bagnara Bene Comune"

Angela Randazzo Non nascondo di provare vergogna a dover annoiare i lettori con una storia tanto passata quanto squallida, ignobile e vergognosa che meriterebbe di rimanere a perenne ricordo solo nella memoria degli artefici. A malincuore e a discapito di tempo sottratto ad una rigenerante passeggiata primaverile mi trovo purtroppo a dover rispondere per difendere la mia persona da accuse di accordi e retroscena mai svelati come da nota del 10 maggio 2023 a firma della ex coalizione guidata da Gregorio Frosina.

Seppur dubbiosa sulla penna che ha prodotto cotante menzogne e ritenendo gli ex colleghi tutti di “Bagnara Bene Comune” edotti sulla vicenda della mia cacciata e del fantasioso quanto mitologico accordo in quel di Ceramida, mi duole ma mi stuzzica allo stesso tempo pensare che qualcuno di loro sia voluto tornare sull’argomento come se la mia importante affermazione elettorale del giugno 2022 non fosse bastata a suggellare la mia verità e la mia onorabilità agli occhi dei concittadini.

Il retroscena mai reso pubblico ma di cui tutti sanno tutto è l’incontro nel “ridente borgo di Ceramida” di cui a breve racconterò i dettagli ma che si concluse con un nulla di fatto e con nessuna sigla di accordo.

A pochi giorni dalla proclamazione della lista vincitrice alle elezioni comunali del giugno 2017 ricevetti una telefonata dal Sign Mario Romeo che mi chiedeva di raggiungerlo presso la strada Nazionale di Ceramida senza anticiparmi null’altro. Lo raggiunsi insieme a mio marito. Mi disse che era obbligato a fare un passaggio politico, evidentemente doveva adempiere lui ad un accordo preelettorale. Ci recammo alla volta di una abitazione ma solo quando si aprì la porta e ad accoglierci fu la l’Avvocato Annunziatina Maceri con il marito io capì dove mi trovavo ed era chiaro ormai che l’accordo era il loro e l’incontro era stato organizzato a mia insaputa.

Una volta accomodati nel salotto, dopo un breve inciso sulla vittoria elettorale e su quanto fosse stato determinante il contributo di “Bagnara Viva” alle elezioni, considerata l’esigua differenza di voti tra le due, ed essendo entrambe appartenenti alle fila della predetta coalizione, Romeo, che ne era il fondatore, disse che non se la sentiva di preferire un nome piuttosto che un altro per la carica di Assessore alla nascente Giunta Frosina e che avrebbe preferito già da allora optare per un nostro avvicendamento a metà consiliatura. Avremmo dovuto decidere noi, a detta sua, chi iniziava il mandato per poi cedere la poltrona allo scadere dei due anni e mezzo. La Dottoressa Maceri, ringraziando per la proposta, accettò immediatamente senza null’altro proferire, segno anche questo di una precedente interlocuzione tra i due. Sentendomi ingannata e messa davanti ad una loro preconfezionata intesa risposi che mi riservavo di dare una risposta dopo aver fatto le mie valutazioni sulla proposta.

Uscendo di casa Romeo mi ribadì la necessità di questo passaggio obbligato ed io espressi il mio disappunto per essere stata portata a “tradimento” presso la casa di Ceramida.

Dopo non poche difficoltà da li a qualche giorno il Sindaco Frosina annunciò la composizione della Giunta presso la sua stanza alla presenza di quasi tutti i consiglieri e fu per me motivo di grande stupore ed emozione sentire che il mio nome era in Giunta. I malumori per le nomine Assessorili erano ben altri e non riguardavano la mia nomina o per lo meno non ancora.

Trascorso all’incirca un anno iniziarono le ostilità contro la mia persona come ebbi modo di descrivere dettagliatamente nella lunga lettera indirizzata al Sindaco ai primi di settembre 2020. A quel punto informai il Sindaco Frosina della proposta di accordo a casa della collega Maceri il quale all’oscuro di tutto mi disse di “stare buona”, che non avendo mai dato una risposta non avevo preso nessun accordo e che era sua intenzione e volontà mantenermi in Giunta. Nei mesi successivi, siamo all’incirca alla fine del 2018, il Sindaco mi disse che diventavano sempre più insistenti le richieste della mia sostituzione in Giunta da parte del vice Sindaco Romeo ma non a favore della consigliera Maceri bensì per la consigliera Zoccali.

Ma lo stesso Frosina ad onor del vero mi esortava ad andare avanti sotto la sua protezione nonostante io volessi mollare per il clima a me così ostile.

Il 20 febbraio 2020 la capogruppo Ruggiero convocò una riunione di maggioranza durante la quale il Sindaco difronte ad una crisi già dichiarata annunciò la sua decisione di mantenere la stessa Giunta e di non procedere a rimpasti di deleghe o sostituzioni. La Consigliera Maceri in quell’occasione parlò per la prima volta alla maggioranza dell’accordo fatto con Romeo e di un principio di silenzio assenso che riteneva applicabile mentre io ribadì che mi ero riservata di dare una risposta che non ho mai dato e che nessuno mai più mi chiese di dare e nel ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami mi rimettevo alle sue decisioni. In quella occasione, dopo le giuste rimostranze della Maceri che evidentemente riteneva valido l’accordo, come la stessa avrà avuto modo di notare il Vice Sindaco non avanzò nessuna richiesta di cambio in Giunta in nome del fantomatico accordo.

Ad oggi tuttora non capisco perché la stessa Maceri abbia accettato di rivestire la carica di Presidente del Consiglio nel novembre 2018 se riteneva valido l’accordo di ricoprire dopo pochi mesi l’incarico di Assessore e perché Romeo la volle insieme a tutti noi altri a sedere la poltrona più alta in Consiglio Comunale se invece era sua intenzione portarla in Giunta.

In una ormai paradossale rincorsa ai numeri per mantenere la maggioranza, tra dichiarazioni di dimissioni, malumori e preannunciate assenze in consiglio, arriviamo ad Agosto 2020 in cui comunico al Sindaco la mia decisione ormai definitiva di dimettermi dalla carica di Assessore e di Consigliere comunale. Per poi arrivare al famoso consiglio comunale del 20 agosto 2020 e alla dichiarazione di azzeramento della Giunta da parte del Sindaco. Il 25 agosto, da persona rispettosa ed educata quale sono, a discapito dello schiaffo morale ricevuto accettai di incontrare Frosina presso il suo ufficio il quale mi accusò di “averlo rovinato” non andando a quel Consiglio Comunale. Mi disse che se fossi andata non avrebbe fatto alcun azzeramento, che sarei rimasta in Giunta e mi confessò di aver dovuto cedere durante “l’interruzione tecnica” del Consiglio alle pressanti richieste di azzeramento della Giunta altrimenti il Gruppo di minoranza “Uniti per crescere” avrebbe abbandonato l’aula e il Consiglio si sarebbe sciolto. Voglio ricordare ai lettori che durante quell’interruzione nella stanza del Sindaco si riunirono tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Maiorana e Pistolesi. Alla mia domanda sulle sue decisioni future riguardo la Giunta mi disse: “A Mario, a Francesco, A Silvana e a Felice non li posso cacciare. Devo cacciare te perché non sei venuta al Consiglio” e sostenne di trovarsi in grosse difficoltà e di nutrire forti perplessità sulla eventuale nomina di altro Assessore.

Concludo questo lungo resoconto chiedendo scusa agli ex colleghi qui nominati ma tanto era dovuto ad onore della verità che ancora qualcuno si ostina a ribaltare. Se solo gli autori avessero chiesto all’allora leader della coalizione Gregorio Frosina un parere sul loro ultimo comunicato a nome di “Bagnara Bene Comune” probabilmente questi li avrebbe dissuasi dal fare ancora il mio nome memore di quanto da lui stesso riferitomi sulla famosa cacciata. Ricordo altresì che lo stesso Sindaco protempore non produsse alcuna smentita alla mia lunga lettera dopo il decreto di nomina della nuova Giunta.

Non temo ripercussioni su quanto dichiarato e non temo smentite. Alla luce di quanta ostilità riusciate a trovare ancora verso la mia persona non posso che rimproverarmi per aver condiviso con alcuni di voi una fase seppur breve della mia vita.

E sono infinitamente contenta e grata di far parte adesso di una coalizione politica sana, vera, fatta di persone e non di numeri, che onora con impegno e abnegazione il mandato accordato dai cittadini, che vive di buoni sentimenti e non di asti e dispetti, che affronta incomprensioni e divergenze, le discute e le supera e non si alimenta di pettegolezzi e malumori mai sopiti. Una squadra che affronta i problemi quotidiani della cosa pubblica con condivisione e comunione di intenti, dove tutte le deleghe hanno pari dignità e nessuno cerca di sopraffare l’altro.

Nota Assessore Angela Randazzo