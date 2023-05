BAGNARA CALABRA Installate due nuove panchine “VIVA Smart Bench”, la soddisfazione dell'assessore Surace

panchine bagnara Mentre qualcuno vorrebbe ancorare la nostra città ad un passato grigio ed anonimo, noi lanciamo Bagnara al passo con le località turistiche più moderne.

Proprio nei giorni in cui per il Daily Telegraph la Calabria è la nuova meta del turismo la nostra Amministrazione Comunale istallerà due nuove panchine “VIVA Smart Bench” che nascono per modernizzare le odierne città con tecnologie innovative nell'ambito del controllo e della fruizione di funzionalità specifiche, mirate a soddisfare le moderne esigenze dei cittadini. Le nuove city si delineano per innovazione e servizi mirati, grazie alle sue innumerevoli funzioni tecnologiche queste panchina diventa un luogo non solo di relax, ma anche di aggregazione dove è possibile concepire un nuovo modo di pensare la città. Sono panchine che potranno ricaricare i nostri dispositivi smart grazie alle prese USB frontali, connetterci in Wifi, avere informazioni in tempo reale su traffico, emissioni CO2, condizioni meteo, etc.. Insomma una ulteriore ventata di novità, progresso sociale e turistico per il nostro territorio, per renderlo sempre più confortevole per i residenti e poi ambito per i turisti.

Nota dell'Assessore Giuseppe Surace su installazione nuove panchine