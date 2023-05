SAN ROBERTO Opere pubbliche e randagismo al centro del consiglio comunale

A margine del Consiglio, vi è stato un confronto sulle segnalazioni relative ai danni creato dai cinghiali sul territorio sanrobertese, i quali ledono l’agricoltura, disincentivando molti piccoli coltivatori locali, oltre ad essere un potenziale veicolo di malattie ed un rischio come causa di incidenti stradali. Il Sindaco si è riservato l’impegno di portare la questione all’attenzione delle istituzioni e delle autorità competenti.

Importanti sono le opere già appaltate e di cui si è in attesa per l’inizio dei lavori: la strada San Giorgio – Piani, il muro di piazza Padre Pio ad Acquacalda, la realizzazione dei tratti mancanti rete fognaria, l’adeguamento del depuratore di Concessa e la realizzazione dei bagni e dello spogliatoi serventi il parco giochi ed il centro sportivo polivalente. Investimenti per un totale di circa due milioni di euro. Prossimi sono inoltre altri interventi per la messa in sicurezza del torrente Catona e per il consolidamento del centro abitato e delle frazioni, per prevenire i rischi del dissesto idrogeologico.