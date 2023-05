﻿“Fiumara ha una nuova prospettiva”, lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI)

Giannetta a Fiumara“La nuova Amministrazione comunale dovrà ben interpretare il cambiamento che proviene dal basso, che ha portato bellezza, innovazione e desiderio di restare. Ho visitato “Borgo Croce”, nel comune di Fiumara di Muro, in provincia di Reggio Calabria - racconta Giannetta - é uno spazio pieno di luce, colore, magia per i bambini e per i grandi. Un grande richiamo per Fiumara che ora è tra i borghi mappati da Google, il che richiama grande attenzione.

Altri luoghi sono rinati grazie alla bellezza e alla intraprendenza di giovani che hanno saputo dare concretezza alla cittadinanza attiva e hanno creato comunità e valore attorno ai propri luoghi. Potrà questo essere sufficiente a drenare lo spopolamento dei piccoli comuni? - si domanda il Consigliere - Certo è che é che quello di Borgo Croce e di Fiumara, con le sue proposte di animazione sociale e culturale, è un bellissimo esempio, fautore di un cambiamento di prospettiva che va sostenuto con forza. - conclude - Anche dalla politica”.