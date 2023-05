Bagnara Bene Comune: "E quelli che… di palo in frasca"

Bagnara Bene ComunePur di trovare spazio e luce sulla stampa locale, vedi lettera al direttore del 08/05 u.s. mescolano, impropriamente, atti e fatti tra loro tentando un estemporaneo parallelismo con un improvvisato volo pindarico, degno di chi è avvezzo al semplice e quotidiano pour-parler. Ora, posto che le persone “offese” dai fatti hanno fornito ampie argomentazioni a loro difesa, per cui sarebbe pleonastico tornarci sopra, al fine di sgomberare dubbi ed incertezze, cercheremo di rendere meno complicato ed infido il “volo” particolarmente elaborato secondo i criteri di analogia e sillogismo da parte dell'autore della nota di cui sopra.

La presunta cacciata a bruciapelo, così viene etichettata, della Dott.ssa Randazzo dalla Giunta Frosina rappresenta più un luogo comune che altro, creato artatamente nell' ultima campagna elettorale e mai ripreso, nei toni e nei contenuti, da la "Bagnara Bene Comune" al fine di evitare astiose polemiche. Appare opportuno per dovere di cronaca svelare a questo punto un retroscena ad ora mai reso pubblico: la dott. ssa Randazzo allo scadere dei trenta mesi (metà consiliatura per intenderci) avrebbe dovuto rimettere la delega da assessore secondo un impegno assunto all'indomani dell' esito vittorioso della precedente consultazione elettorale. Accordo sancito tra diretti interessati presso un'abitazione privata nella ridente frazione di Ceramida. Altro che defenestramento senza avviso. Il "preavviso" era noto da almeno due anni e mezzo e non dal giorno precedente al presunto misfatto. E gli accordi in quanto tali vanno onorati senza mezze misure.

Veniamo alla questione delle dimissioni dell'attuale assessore ai LL.PP. Premesso che il primo passo per un proficuo confronto sulle opere pubbliche sarebbe dovuto toccare - secondo garbo istituzionale - a chi, sedendo a Palazzo San Nicola, rappresenta l’intera cittadinanza e non viceversa. Ribadiamo, altresì, il concetto che nulla di personale è stato portato avanti nei confronti della Demetrio, ma in politica chiedere delle dimissioni non significa ordire, tramare o complottare. E chi fa politica, non quella del chiacchiericcio, dovrebbe sapere che chiedere le dimissioni pubblicamente di un componente della giunta comunale non fa altro che "compattare" la maggioranza di governo. Semmai un complotto c'è, per sovvertire una sindacatura, non lo si porta avanti alla carlona così come sembra essere rappresentato dal Maisano evocando spettri di inenarrabile portata.

Se chi sei sente depositario della verità in versione maccheronica ed insinuatore di piccolezze e meschinità locali, avesse memoria storica, dovrebbe ricordare che la Giunta Frosina ha dovuto subire molteplici trame degne da deprecabili moti carbonari, intese a ribaltare l'esito del risultato elettorale del 2017. Potremmo renderli noti uno ad uno questi tentativi, orditi e falliti sin dall' insediamento ai danni della precedente amministrazione. Altro che storielle dal contenuto a tinte rosa. E se aver detto "no" ad operazioni elettorali di piccolo cabotaggio significa aver perso le elezioni, beh diciamo che ne siamo usciti a testa alta. Nessun tipo di scambio o becero favoritismo è stato assecondato: nemmeno l'installazione di un semplice lampione davanti casa.

La sconsiderata accidia (46 mln di opere pubbliche ferme) e l' albero della cuccagna (laute indennità di carica), casomai, regnano ora a Palazzo, non prima.