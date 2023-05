Presentate alla sede Inps di Palmi le novità annunciate da Mattiani e Greco

inps palmi Presentate a Palmi presso la sede Inps, le importanti novità annunciate nei giorni scorsi dal Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani e dal Direttore Regionale Dott. Giuseppe Greco. Ieri mattina, infatti, il Direttore Regionale Giuseppe Greco, alla presenza del Direttore Provinciale della sede Inps di Reggio Calabria Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, del nuovo Direttore della sede Inps di Palmi Dott.ssa Maria Aricò, del Dott. Michele Brilli Presidente del Comitato Provinciale Inps di Reggio Calabria e, per l’appunto, del Consigliere Giuseppe Mattiani, ha illustrato tutte le iniziative intraprese.

Azioni che dimostrano il grande impegno teso a rafforzare la sede di Palmi sia in termini di dotazione organica che, conseguentemente, nell’offerta di servizi ai cittadini del comprensorio palmese. E’ stata anche l’occasione per dare il benvenuto a Palmi al nuovo Direttore della locale struttura Dott.ssa Maria Aricò. Il Dott. Greco ha ricordato la centralità storica della sede di Palmi ove, attraverso le ultime azioni, è stato creato un vero e proprio polo, importante riferimento per l’intera zona. Un’agenzia quella Pianigiana chiamata ad operare in un contesto certamente non facile ed ove, per come annunciato, sono già operativi circa una trentina di funzionari neo assunti.

Si tratta di soggetti altamente qualificati, di cui circa il 70% proviene da regioni meridionali e la maggior parte dalla Calabria e dalla Provincia di Reggio Calabria.

Per come ricordato dal Direttore Greco, si è cercato, quanto più possibile, di dare l’opportunità ai nostri giovani di lavorare vicino ai propri territori di origine, garantendo loro, così, condizioni di massima serenità. Il predetto obiettivo è stato centrato, così come quello di mantenere sul territorio Calabrese i nostri giovani. Inoltre, è stata illustrata un’altra storica novità. Dopo circa 15 anni, presso la sede Inps di Palmi sono già tornate operative, due volte a settimana, le Commissioni mediche chiamate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità. Risolti, inoltre, i disagi causati dalle lunghe code umane che si snodavano fuori dalla sede Inps di Reggio Calabria, grazie alla segnalazione del Consigliere Regionale Mattiani e alla tempestività e sensibilità della Direzione Regionale e di quella di Reggio Calabria guidata dall’attento Direttore Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo.

Grande soddisfazione rispetto ai risultati raggiunti espressa dal Consigliere Mattiani: “La sede Inps di Palmi ritorna ad essere punto di riferimento importante per tutti i cittadini della Piana di Gioia Tauro e un importante polo regionale. Nuove risorse, nuove assunzioni di addirittura una trentina di giovani funzionari, peraltro, già in servizio. Personale giovane, formato ed entusiasta di rimanere a lavorare nella propria terra e, in alcuni di casi, di far ritorno in Calabria dopo anni trascorsi lontano da casa e che sarà, così, nelle condizioni di svolgere in maniera efficiente le proprie mansioni ed erogare tutti i servizi ai cittadini Pianigiani.”. Ha proseguito il Consigliere Mattiani: “Come ricordato dal Direttore Greco, sono già operative le Commissioni mediche deputate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità. Sino a pochi giorni addietro, i cittadini più fragili del nostro territorio erano costretti a recarsi a Reggio Calabria per essere sottoposti a visita, aggiungendo sofferenza alla sofferenza. Non è più così. I cittadini più deboli della Piana di Gioia Tauro, quindi, potranno godere di servizi sempre maggiori e non saranno più costretti a percorrere decine di km, spesso con gravi difficoltà, e rimanere in attesa per ore e ore a causa della precedente centralizzazione delle visite, causa di sovraffollamento dei locali a ciò destinati”. Ed ha concluso, rinnovando l’impegno per il futuro: “Continuerò a spendermi per la Calabria, con l’obiettivo di incrementare sempre di più i servizi ai cittadini, specie in favore dei più fragili. Ciò non può che avvenire attraverso il dialogo e l’ascolto tra Istituzioni, tra Enti, con i gruppi sociali. Andiamo avanti per una Calabria migliore.”.

All’incontro presente anche il Sindaco di Delianuova Domenico Licastro. E’ stata l’occasione per annunciare un nuovo, ulteriore ed innovativo servizio. Infatti, verrà istituito presso il Comune di Delianuova lo sportello PUE, il punto utente evoluto, che consentirà a tutti i cittadini di quel comprensorio di potersi mettere in contatto telematicamente, previo appuntamento, con addetti e funzionari Inps competenti nelle materie da trattare. Presenti anche l’Assessore del Comune di Palmi Ing. Riotto e il Consigliere Comunale di Palmi di Forza Italia Ilaria Sorbili.