BAGNARA CALABRA Il Partito Democratico a fianco dell'Assessore Nancy Demetrio

Franco Triulcio In un normale dibattito politico a tutti i livelli, nel confronto democratico tra maggioranza e opposizione, è perfino normale chiedere le dimissioni di un assessore o di un ministro. Anzi, quando la critica è costruttiva, ben venga, perchè così si alimenta il dibattito su questioni di interesse pubblico.

Ma quello che ci fa specie, ancora una volta, sono i toni astiosi e il sottile tentativo di insinuare sfiducia nei cittadini che democraticamente hanno eletto l’attuale ammistrazione. Sicuramente l’assessore Nancy Demetrio smonterà pubblicamente le contestazioni che le vengono mosse dall’opposizione che parla di “imbarazzanti verità”. Ma accusare l’arch. Demetrio di incompetenza e di incapacità ci sembra sinceramente fuori luogo. Se la accusassero di eccessiva riservatezza o di essere poco presenzialista, forse potremmo essere d’accordo. In un mondo in cui apparire o sapersi vendere è considerato più importante che riflettere prima di parlare o agire prima di annunciare, allora Nancy è fuori tempo. Per quanto ci riguarda, come circolo PD, apprezziamo il sacrificio silenzioso con cui l’assessore Demetrio svolge il proprio mandato e ci sentiamo rassicurati dalla sua professionalità ed esperienza messe in campo con discrezione e concretezza. Le auguriamo buon lavoro e le rinnoviamo la stima e la fiducia come Partito e come cittadini comuni.

Segretario PD di Bagnara - Franco Triulcio