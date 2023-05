BAGNARA CALABRA Rendiconto di gestione 2022: le precisazioni dell'Assessore Santa Parrello

Maggiori spese correnti 2022 rispetto al rendiconto 2021 di € 1.501.640,11 : sono state previste dall’amministrazione precedente : “ redditi da lavoro dipendente ” + € 330.793,28, “ Imposte e tasse del personale ” + € 42.500,00; per “ acquisto di beni e servizi” + € 811.083,65 ( tanto per citarne alcuni, canone di appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani centro e frazioni per + € 563.927,40; spese per discarica rifiuti per + € 137.000,00; Consumo energia elettrica per sollevamento acqua potabile (pozzi ecc.) per + € 42.700,00 ; spese per la gestione del depuratore comunale + € 47.000,00; da trasferimenti correnti + € 357.122,21 questi ultimi iscritti in bilancio sia in entrata che in spesa in quanto a destinazione vincolata.

Porto : Per il servizio di varo ed alaggio delle imbarcazioni in sosta nel Porto, è stata iscritta in bilancio con apposite variazioni, in entrata e spesa la somma di € 83.490,00 a seguito della stima del tecnico comunale sul numero di imbarcazioni e della tipologia e delle tariffe applicabili. E’ stata riscossa per i servizi di varo ed alaggio la somma di € 12.082,50 a fronte di impegni spesa di € 83.490,00 per cui la minore entrata pari ad - € 71.407,50 non è stata accertata in sede di rendiconto 2022 e quindi nessun residuo risulta da incassare in quanto confluita nel risultato di amministrazione 2022, che a sua volta è risultato migliorativo rispetto al disavanzo atteso 2021. Tale attività amministrativa è stata adottata dall’amministrazione in sinergia con il tecnico comunale nel rispetto degli indirizzi della Procura della Repubblica, finalizzati al dissequestro del Porto che ha avuto il suo beneficio in data 28.04.2023 con il dissequestro dell’Area Portuale.