BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo": "Rendiconto all'insegna delle spese folli!"

La BagnaracheVogliAmo - LogoSi sa, il rendiconto di bilancio rappresenta politicamente il punto finale di ogni 'attività amministrativa. Ed il momento in cui bisogna assumersi le responsabilità della gestione. Bene il risultato di amministrazione che dal punto di vista contabile significa aver quadrato il cerchio, ma è l' unica notizia degna di nota. Le note dolenti, invece, si ravvisano su più fronti.

Soprattutto dalla parte della spesa, sia corrente che per investimenti. Con le variazioni di bilancio registrate nel secondo semestre del 2022 sono stati triplicati i capitoli della spesa. Di conseguenza si è speso moltissimo ed in malo modo se pensiamo a quei capitoli in uscita per i quali non ci sarà un ritorno economico per il Paese. E laddove andavano fatte le spese, quelle buone in conto capitale, stranamente e inopportunamente si segna il passo. E che dire dell' imposta di soggiorno introdotta per ridurre le tasse ad alcune attività economiche e non a tutte quelle presenti sul territorio? Una toppa clamorosa! Non ci sono attività di serie A ed altre di categoria inferiore. Altro tasto più che dolente è la questione Porto. Dopo la batosta inflitta dal Tar c'è un ulteriore pecca che va sottolineata: l'ente su un incasso previsto di oltre 80 mila euro ne ha riscosso solo 12 mila. Una somma importante che ha generato disavanzo. L' unica scelta di un certo spessore, quella sul Porto, che è stata assunta dall'attuale maggioranza in questa consiliatura è stata un fallimento totale: sia dal punto di vista amministrativo che contabile. Sorvoliamo su tutto il resto. Siamo preoccupati per il futuro del nostro paese e lo abbiamo esternato durante il consiglio comunale. Una gestione così fallimentare, e lo dicono i numeri certificati negli atti del rendiconto, in soli 10 mesi di Giunta Pistolesi non possono che destare inquietudine.

I consiglieri del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo".