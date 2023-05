PALMI Finanziato il progetto "A-mare- tutti"

Il progetto "A-mare tutti", ideato e realizzato dall'assessorato alle politiche sociali e dagli uffici preposti, ha ricevuto il finanziamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sarà dunque realizzato per il secondo anno consecutivo, ma con un'importante novità. Per questa edizione, infatti, verrà attrezzata e resa accessibile un’area di spiaggia pubblica.

L'obiettivo del progetto è quello di consentire una piena fruibilità della spiaggia pubblica e, soprattutto, l’effettiva possibilità di accesso al mare come luogo di svago, ma anche e soprattutto di inclusione sociale e socializzazione, attraverso un servizio di accompagnamento e di animazione sociale previsto per il periodo estivo. È un risultato importante, che ci inorgoglisce e premia l'impegno costante per una città sempre più inclusiva, sostenibile e accessibile.