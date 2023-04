BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo" denuncia lo stato di abbandono e di incuria di Piazza Amendola

Piazza Amendola al buio Il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" torna sullo stato di abbandono e di incuria di Piazza Amendola e dopo aver denunciato, attraverso un interrogazione al Sindaco, che è al buio dal 1 dicembre 2022, accusa di immobilismo l'Amministrazione comunale che ha lasciato la Piazza < >.

Il gruppo consiliare guidato da Mario Romeo ricorda agli amministratori che <<la funzione e la vigenza della carica, non ha durata sine die, ma è un incarico a termine e pertanto, restano ancora solo 1.505 giorni, per poter dimostrare le vostre capacità nel saper portare a termine gli impegni che assunti con tutta la Cittadinanza, e non soltanto con i 3.075 elettori che vi hanno accordato la loro fiducia>>. "La Bagnara che VogliAmo" rivendica il ruolo di opposizione come prerogativa concessa dal Testo Unico degli Enti Locali e chiarisce di aver dovuto ricorrere alla piazza virtuale <<poiché nostre precedenti richieste, presentate in via ufficiale agli Organi competenti nel luogo deputato, non hanno sortito alcuno effetto>>.

Red