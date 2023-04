BAGNARA CALABRA Dissequestro del porto, il Sindaco ringrazia tutti

Pistolesi Dopo aver elencato le date che hanno segnato la storia recente del porto di Bagnara, dal sequestro avvenuto il 12 febbraio 2021 al dissequestro di oggi, il sindaco Adone Pistolesi ha commentato sui social la notizia che restituisce alla cittadina della Costa Viola l'importante infrastruttura portuale.

<<Tracentodiciotto giorni vissuti per raggiungere questo obiettivo nel quale l’Amministrazione Pistolesi - scrive il Sindaco - ha fortemente creduto. Ciò è stato prioritario impegno e dovere morale nei confronti della mia Bagnara, della Sua marinera e della cittadinanza onesta, laboriosa e perbene. La strada è questa, quella del rispetto dell’ambiente, del lavoro onesto e del fare impresa nel rispetto delle regole e senza ombre e conflitti di interesse. Il porto appartiene a tutti i cittadini di BAgnara perché è la infrastruttura più importante: con oggi si rimuove l’onta subita il 12 febbraio 2021>>. Pistolesi poi passa ai ringraziamenti da <<S. E. il Prefetto Dott. Massimo Mariani, alla Procura della Repubblica, al Comando Guardia Costiera Reggio Calabria e Locamare Bagnara, ai Carabinieri del NOE e la Locale Stazione Carabinieri di Bagnara Comandata dai M.lli Mancuso e Palella, a tutti costoro va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in piena sinergia>>. Un Grazie particolare il primo cittadino lo riserva ai tecnici comunali, l’Ingegnere Marcantonio Sergi e il Geometra Giuseppe Mercurio per l’instancabile ed encomiabile lavoro svolto>>.

Red