BAGNARA CALABRA Il prossimo 2 maggio riapre il centro vaccinale

Poliambulatorio Bagnara CalabraRiapre dopo un periodo di chiusura di oltre sei mesi il centro vaccinale di Bagnara Calabra. La data prevista per il riavvio del servizio è il 2 maggio e la sede sarà sempre presso il Poliambulatorio. La chiusura del centro ha in questi mesi comportato notevoli disagi per i cittadini bagnaresi e gli abitanti del vicino comprensorio costretti alla trasferta verso Palmi pur rappresentando Bagnara un punto di riferimento importante negli anni per tutto il comprensorio in materia di vaccinazione e prevenzione.

Questa Amministrazione ha sin da subito attenzionato la problematica interloquendo telefonicamente con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ricevendo rassicurazioni circa una chiusura temporanea del centro nell’attesa di nuove assunzioni. In data 14 marzo 2023 il Sindaco Pistolesi ha inoltre presentato una istanza di riattivazione all’attenzione dell’ASP di Reggio Calabria, al Dipartimento di Prevenzione, alla Dott.ssa Lucia Di Furia CommissarioStraordinario e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Riconfermatasi negli ultimi mesi una situazione di preoccupante stallo e venuti a conoscenza della volontà di trasferire la mobilia e i registri presenti nel centro bagnarese verso la vicina Palmi il Sindaco e questo Assessorato hanno avviato una interlocuzione diretta con i vertici ASP regionali e locali trovando nella Dott.ssa Di Furia e nel Dottore Ernesto Giordano, dirigente presso la Casa della Salute di Scilla la piena disponibilità e collaborazione alla riapertura e riorganizzazione immediata del servizio.

Informiamo quindi la popolazione che a partire dal due maggio riaprirà il Centro Vaccinale presso il Poliambulatorio che potrà contare sulla presenza di due medici e di una biologa. A loro ed in particolare al Dottore Giordano, alla Commissaria Di Furia e al Presidente Roberto Occhiuto va il nostro più sentito ringraziamento per l’interesse e la considerazione avuta vantaggio della salute dell’intera comunità bagnarese.

Ad annunciarlo l’Assessore con delega alle politiche sanitarie del Comune di Bagnara Calabra Dott.ssa Angela Randazzo.