Lavori sul viale Turati e messa in sicurezza di piazza Villari: interrogazione del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

BAGNARA CALABRA - Il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" interroga il Sindaco e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bagnara Calabra in merito ai lavori di messa in sicurezza della zona "Bagnara Centro 1".

Di seguito il testo completo dell'interrogazione

I sottoscritti consiglieri comunali appartenenti al Gruppo "La Bagnara Che VogliAmo" premesso che:

• è palesemente riscontrabile lo stato di degrado del viale Turati, compresa la messa in sicurezza della piazza Rosario Villari;

• nell'ambito della cosiddetta messa in sicurezza del territorio codesto Ente ha appaltato i lavori nell'ambito del progetto denominato "Bagnara centro 1" con finanziamento Ministero degli Interni;

• alla data del 14 giugno 2022 i lavori, per la sistemazione del tratto in questione, erano già avviati;

• da qualche mese il cantiere dell'opera sta segnando il passo in maniera significativa rispetto al cronoprogramma stabilito;

• molti cittadini hanno segnalato potenziali pericoli per la pubblica incolumità derivanti dall'attuale condizione del tratto in questione (vedasi ferro arrugginito in bella vista ed intonaci ammalorati) in quanto nessuna Ordinanza di chiusura del Viale è stata emessa;

• l'Amministrazione è consapevole della necessità di rendere la zona sicura e fruibile dal punto di vista pedonale;