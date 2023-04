Giannetta (FI): Medici di famiglia nelle zone carenti

domenico-giannettaCon un ordine del giorno dedicato, il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) ha impegnato il Consiglio regionale della Calabria a discutere della questione, per informare la Giunta regionale e chiedere al Presidente della Giunta e Commissario straordinario alla Sanità, di sollecitare le nomine nelle zone carenti o, nelle more, prorogare, su base volontaria, i contratti dei medici di famiglia in età pensionabile - fino ad assegnazione del titolare o nel limite massimo del compimento del settantaduesimo anno di età - per garantire ai calabresi la prosecuzione dell’assistenza sanitaria.

“Una soluzione tampone - dichiara Giannetta - legittimata dal Decreto Milleproroghe e necessaria per sopperire alle carenze che si verificano in Calabria, come in tante altre parti d’Italia, che potrà essere messa a sistema con la straordinaria capacità politica del Presidente Occhiuto.

Ringrazio il Presidente del Consiglio e l’intero Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata sul tema - conclude il Consigliere - e, qualora si dovesse rendere necessario, invito i medici di famiglia a cogliere questa opportunità per il tempo utile a garantire assistenza in zone che altrimenti rischierebbero di restare deprivate di un servizio sanitario così importante”.