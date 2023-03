BAGNARA CALABRA Manifesti strappati, lo sdegno e l'amarezza del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Saremo sempre fautori della libertà e della democrazia

Manifesti strappati

Assistiamo oggi, al tentativo di far morire la democrazia e la libertà di pensiero. Quasi tutti i manifesti appesi dal nostro gruppo per comunicare ai cittadini il nostro pensiero sull'attuale Amministrazione, sono stati strappati. Stigmatizziamo con veemenza questo vile gesto perché è come voler mettere il bavaglio all'opposizione che non fa altro che quello che è di propria prerogativa.

Anche se strappare dei manifesti non costituisce reato, lo è comunque verso la democrazia! Il nostro sdegno, la nostra amarezza ed il nostro dissenso per quanto avvenuto, non costituiranno un freno alla nostra attività comunicativa. Faremo il nostro dovere da minoranza in Consiglio Comunale con le prerogative che ci vengono attribuite e lo faremo anche al di fuori del Civico Consesso, perchè chi parla con la verità non deve temere nulla.

La Bagnara che VogliAmo