BAGNARA CALABRA Consiglio comunale, anche il Partito Democratico esprime solidarietà al Sindaco

Franco Triulcio A titolo personale e a nome del Direttivo PD di Bagnara, esprimo al Sindaco Adone Pistolesi la nostra solidarietà per le offese personali ricevute nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale. Siamo convinti che lo scontro politico, anche quello più aspro, non possa giustificare espressioni ingiuriose o attacchi alla persona mirati a denigrare o offendere l’interlocutore in maniera diretta o indiretta.

La critica politica e il confronto dialettico sono diritti sacrosanti, ma in una sede istituzionale come il Consiglio Comunale, ci aspettiamo rispetto reciproco e linguaggio appropriato. Sicuramente il clima post-elettorale non si è ancora rasserenato e lo scontro politico scivola spesso sul piano personale, frantumando anche rapporti di amicizia e di cordialità. Nessuno è immune perchè viviamo in un piccolo paese dove ci conosciamo tutti. Ma i politici devono dare l’esempio più di altri perchè non rappresentano se stessi, ma l’intera comunità. Il Sindaco Pistolesi è persona per bene e come PD ci sentiamo rassicurati dalla sua indiscussa onestà e correttezza morale.