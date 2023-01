Gara per i lavori al plesso Morello: la "Bagnara che "VogliAmo" sollecita l'Amministrazione

scuola morello BAGNARA CALABRA - "La Bagnara che VogliAmo" sollecita l'amministrazione Pistolesi a indire la gara per l'aggiudicazione della scuola Morello. Secondo il gruppo di minoranza, l'ex amministrazione Frosina ha protocollato il progetto esecutivo per la costruzione della scuola con un finanziamento di 4,7 milioni di euro.

<<Era il 21 aprile 2022 - spiega "La Bagnara che VogliAmo" - il giorno in cui è stato consegnato al Comune il progetto esecutivo. Lo stesso giorno, con orgoglio, si era tenuta una conferenza stampa di presentazione dello stesso progetto ai cittadini. L'assessore ai Lavori pubblici nel consiglio comunale dello scorso 31 ottobre 2022, ha asserito invece che il progetto esecutivo era stato protocollato a dicembre 2021. Una falsità pronunciata sempre con lo stesso intento, denigrare chi li ha preceduti per mascherare la loro incapacità di amministrare. Considerando che l'unico atto che l'attuale amministrazione ha prodotto per la scuola Morello è la nomina del collaudatore>>.

Il plesso è stato chiuso a settembre 2018 dall'allora sindaco Gregorio Frosina perchè l'immobile non ha superato i controlli di sicurezza antisismica. La scuola Morello ospitava circa trecento studenti frequentanti la scuola dell'infanzia, l'elementare e la media che dopo la chiusura sono stati trasferiti in altri locali. L'amministrazione Frosina aveva fatto ricorso al Tar perchè il dirigente generale della Regione Calabria aveva escluso dal finanziamento gli interventi di edilizia scolastica da esiguirsi sull'edificio di proprietà comunale. Il Tar ha riconosciuto il diritto del Comune al finanziamento con risorse regionali.

Tina Ferrera