BAGNARA CALABRA Indennità di carica, Romeo replica all'Assessore Paolo Gramuglia: "nessuna questione personale, considerazioni politiche basate sui fatti"

Mario Romeo - La Bagnara che VogliAmo Mi è doveroso per rispetto della verità e per obbligo di trasparenza nei confronti dei cittadini, replicare a quanto scritto dall'Assessore Paolo Gramuglia. Il nostro appunto, come gruppo la Bagnara che VogliAmo, sulla indennità di carica non è una considerazione personale ma politica, basata su fatti e dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. Invece, per coerenza rispetto al modus operandi (ormai noto a tutti) di questa Amministrazione e dell'Assessore, si cade e si scade nel personale quando non si hanno argomenti atti a giustificare la pochezza del loro operato. Non solo, altro maldestro e consolidato metodo è spostare l'attenzione dall'argomento verso tutt'altre considerazioni.

Il nostro era un voler dimostrare come la coerenza per i nostri governanti rimane una chimera. Abbiamo ribadito che il Gruppo Rinascita per Bagnara (oggi costola politica della maggioranza, che trova nel Sindaco dell'attuale Amministrazione la massima espressione ) per 5 anni, ogni mese, informava i cittadini sulle indennità percepite dagli amministratori. Una continua gogna mediatica assurda e pretestuosa ! Lo stesso Assessore è stato fautore di una battaglia politica sull'indennità di carica assieme al proprio gruppo politico "Bagnara Aperta " attraverso la quale si invitava il Sindaco Pistolesi a ridurre le indennità del 50% da destinare al capitolo sul sociale . Ed è su questo che i cittadini si aspettano risposte !

Caro Assessore Gramuglia, noi non ti abbiano fatto i conti in tasca, abbiamo solo messo in evidenza come molto spesso si predica bene e si razzola male. Non accolgo il suo invito a scrivere in privato quanto percepivo in totale, sommando la mia retribuzione da lavoro dipendente con la indennità di carica percepita per 5 anni. Se le va, pubblichi la sua di indennità così come sto facendo io. Ai nostri concittadini, credo, interessi sapere quanto spendono di tasca propria per garantire i compensi ai politici di palazzo San Nicola.

La invito inoltre a dare risposte esaustive ai cittadini senza nascondersi dietro un dito, affinché la verità e l'onestà intellettuale non siano solo parole! D'altronde, questa dell'uso smodato di parole, con relativi selfie a corredo, è una caratteristica distintiva di tutta la maggioranza di governo.

(Da Mario Romeo - La Bagnara che VogliAmo - riceviamo e pubblichiamo)