BAGNARA CALABRA Indennità di carica: la replica dell'Assessore Paolo Gramuglia

Assessore Paolo GramugliaCaro Direttore, facendo seguito alla nota del Gruppo Consiliare ”La Bagnara che <<volevano>>” tengo a precisare, per correttezza e onestá intellettuale, che forse a qualcuno manca, che il sottoscritto Paolo Gramuglia, dipendente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, continua a percepire, in ossequio alla normativa vigente in materia, un solo stipendio senza alcuna aggravio per la Pubblica Amministrazione in quanto democraticamente eletto e chiamato a rivestire la carica di Assessore Comunale. Inoltre avrebbe potuto usufruire del trasferimento dalla sede di Torino alla sede di Reggio Calabria avendone diritto in quanto Assessore Comunale, ma l’eccessiva visione sia dal punto di vista morale che intellettuale mi ha impedito di utilizzare uno strumento cui altri in passato hanno fatto ricorso.

Forse il capo gruppo nonché ex vice-sindaco di Bagnara Calabra Sig. Mario Romeo dimentica “caratteristica dei pesci rossi” che durante il suo mandato percepiva lo stipendio dell’ente di provenienza e in aggiunta percepiva l’indennità di carica al 50%. Forse l’ex vice-sindaco di Bagnara Sig. Mario Romeo ha qualche difficoltà a far di conto e lo invito pertanto a verificare quanto mensilmente tra stipendio ed indennità di carica percepiva e confrontarlo con quanto il sottoscritto percepisce di sola indennità di carica (anche in privato ce lo faccia sapere).

Caro Direttore quanto detto solo per correttezza di informazione e rispetto verso i nostri concittadini ai quali vanno date le giuste informazioni e non fare uso quotidiano di delazione nei confronti degli altri. La risposta che ho dato è per ripristinare la verità dei fatti e comunico che ad ulteriori delazioni di soggetti privi di onestà intellettuale non risponderò più.

P.s.

Non vado oltre rispetto a distacchi dalla propria amministrazione di appartenenza presso strutture politiche “affiliate” continuando a percepire la retribuzione da parte della propria Amministrazione.

Distinti saluti,

Paolo Gramuglia