La Bagnara che VogliAmo: "Primo bilancio di previsione a guida Pistolesi: noi per la riduzione di tasse e tributi, loro per gli sprechi"

la bagnara che vogliamoIl bilancio approvato il 30 dicembre u.s. dice in maniera chiara molte cose. Al contrario di quello che dicevano e volevano far credere, il Comune di Bagnara è un Ente virtuoso in termini di bilancio. Lo testimonia il fatto che si son dovuti preoccupare esclusivamente di come spendere i denari dei contribuenti prevedendo somme in spesa mai viste fino ad ora. A titolo esaustivo ecco alcuni capitoli di spesa in aumento che in taluni casi sono triplicati rispetto al precedente bilancio: per acquisto di beni e servizi si passa da 12.000 a 32.000 euro; interventi di promozione culturale da 5.000 a 15.000; per attività produttive da 3.000 a 7.000; per inizative e manifestazioni estive ed invernali da 12.000 a 30.000; spese per esternalizzazione verde pubblico da 20.000 a 60.000.

Somme per lo più da considerarsi come improduttive: prive di benefici per le famiglie e, più in generale, per il paese. Il tutto figlia di una visione politica/amministrativa assente o che sappia interagire con i veri bisogni dei cittadini.

POLITICHE SOCIALI: hanno ridotto e/o azzerato fondi destinati ad un settore oggi più che mai doveva essere di sostegno per i più deboli e disagiati. Ad una nostra richiesta di chiarimento durante il Consiglio del perché di queste scelte, emergeva in tutta evidenza l' imbarazzo dell"Assessore al Bilancio che ha liquidato la questione con un "non sono emersi bisogni, se ce ne sarà necessità apporteremo variazioni di bilancio per incrementare i capitoli". Imbarazzo che faceva il paio con il silenzio-assenso dell'Assessore al ramo. In definitiva si può sostenere che la visione del sociale di questa Amministrazione è l' aver trasformato i diritti di assistenza socio-economica in servizi a richiesta, senza avere una linea programmatica di quali siano i reali bisogni da sopperire!

SCUOLE ed EDILIZIA SCOLASTICA: dato non pervenuto. Si è passati dalle classi pollaio al tutto è apposto. Nessun problema, nemmeno una parola sulle condizioni scolastiche che oggi sono pari pari a quelle da loro criticate nel recente passato. Non un euro in più da destinare a queste voci di bilancio.

TASSE e TRIBUTI: le condizioni di bilancio,dopo 5 anni di risanamento dell'Ente portato avanti dalla Giunta Frosina, consentivano una piccola ma significativa riduzione del peso tributario e/o fiscale. In questa direzione il nostro gruppo aveva proposto un emendamento per abbassare l'addizionale comunale dallo 0.8 allo 0.7 per cento, che si sarebbe tradotto in un risparmio economico pari a 60 mila euro a favore dei contribuenti. Le coperture possibili per questo tipo di intervento provenivano dalla riduzione dei compensi per le indennità di carica e dall'utilizzo di somme che oggi vengono destinati al verde pubblico ed al decoro urbano.

TARI (tassa sui rifiuti) : dopo la mazzata del 2022, abbiamo chiesto un tavolo di confronto da tenersi entro Aprile al fine di trovare soluzioni idonee per ridurre il tributo, da sottoporre all' Autorità preposta per la relativa determinazione.

OPERE PUBBLICHE ferme al palo. O meglio, ferme a quanto fatto dalla precedente amministrazione. Nulla di riconducibile alla loro "competente" azione e capacitá amministrativa. Hanno riapprovato in toto il solo lavoro della precedente Amministrazione, ovvero, a loro dire, il cosiddetto" libro dei sogni". In sei mesi dal loro insediamento non sono state cantierizzate nemmeno le opere precedentemente appaltate! Figuriamoci se non fossero partiti gli appalti a che punto saremmo... Lamentano, a loro discolpa, la carenza di organico che, guarda caso, c'era anche nella passata consiliatura. Ma a differenza loro che segnano il passo, l'amministrazione Frosina aveva incamerato oltre 45 milioni di euro di finanziamenti.

PERSONALE: l'attenzione dell'Amministrazione per il fabbisogno del personale 2023/2025 e' solo rivolto a figure dirigenziali, trascurando completamente le figure addette alla manutenzione. Da ciò emerge la certezza che saranno esternalizzati tutti i servizi, con i maggiori costi per le casse comunali (vedi verde pubblico etc.).

PORTO: spese forsennate per la gestione del porto dove in soli 3 mesi hanno speso € 100.000,00 ed incassando dai relativi canoni solo il 10%. Stendiamo un velo pietoso sui disagi che hanno generato soprattutto ai pescatori.

INDENNITÁ DI CARICA: incrementata quasi del doppio rispetto a quella percepita dagli amministratori fino a giugno 2022, senza nemmeno una pur minima riduzione, che a suo tempo costituiva un loro cavallo di battaglie quando, appunto, militavano tra le fila dell'opposizione.

Ma si sono spinti oltre. Stanno facendo di peggio! Ai cittadini toccherà pagare per intero qualche amministratore (vedi l' Assessore Gramuglia in aspettativa presso il proprio ente pubblico) sia l'indennitá che i contributi previdenziali INPS. Lo stesso Assessore che rivendicava assieme al suo gruppo politico una riduzione dei compensi del 50% al fine di favorire le politiche sociali. Al gruppo "Bagnara Aperta", scomparsa in questi sei mesi di giunta Pistolesi, dopo una campagna a mezzo stampa piuttosto prolifica in passato, diciamo: se ci siete battete un colpo. Oggi su questa questione l' Assessore Gramuglia, da noi incalzato in Consiglio Comunale, non proferisce parola. Ci chiediamo: si tratta di un cambio di vedute o le stesse erano vedute di opportunità? La risposta sta nei fatti e la redazione di questo bilancio di previsione dimostra come i nostri governanti erano quelli che… erano per la riduzione delle indennità di carica, per la riduzione delle spese improduttive, per la riduzione della pressione tributaria e per una migliore gestione amministrativa.

Ad oggi sono quelli che… invece fanno e sono tutt'altro. Incapacità, presunzione e populismo sono all' ordine del giorno avendo un' idea di servizio contorta e fuori dalla realtà, che in passato ha portato solo disastri nel nostro paese. Se è davvero questo il CAMBIAMENTO che hanno VENDUTO ai cittadini, c'è veramente e seriamente da preoccuparsi .

(Il Gruppo Consiliare La Bagnara che VogliAmo )