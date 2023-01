BAGNARA CALABRA E' polemica sulla pulizia del torrente Malopasso

Pulizia Torrente Malopasso Nei giorni scorsi l'assessore al patrimonio immobiliare, manutenzione e verde pubblico Giuseppe Surace ha dato notizia della pulizia del torrente Malopasso. Il gruppo "La Bagnara che VogliAmo" rivendica il finaziamento di 8.772 euro concesso al comune nei primi mesi del 2022. Gli ex amministratori e alcuni di loro membri del gruppo di opposizione "La Bagnara che VogliAmo" avevano partecipato in passato alla manifestazione di interesse della Città Metropolitana.

<<Precisiamo - spiegano i consiglieri Mario Romeo, Domenica Randazzo, Virginia Parisi, Michele Spoleti e Vincenzo Bagnato - che il finaziamento è per la sola pulizia di arbusti e rifiuti; non possono essere rimossi o movimentati sabbia, terra o pietre. Non si è ancora visto in sei mesi un solo euro che l'attuale amministrazione abbia portato al bilancio comunale e quindi al paese. Di contro, invece, abbiamo solo visto uscite, ovvero spese, alcune già effettuate, altre lo si evincerà dal prossimo bilancio comunale che a breve verrà portato in consiglio comunale>>. "La Bagnara che VogliAmo" critica la maggioranza per le spese effettuate. <<Abbiamo più volte ribadito - concludono i consiglieri di minoranza - a cosa possono portare le tante spese "improduttive" che stanno spendendo da sei mesi, e ribadiamo che lo "sperpero" fino ad oggi è stato possibile perchè l'ex amministrazione Frosina ha lasciato un Comune economicamente sano. Ci chiediamo: quando la mega competenza finirà di amministrare di "rendita" e inizierà a dare i propri frutti?>>. Il torrente Malopasso, se non adeguatamente sottoposto a manutenzione, potrebbe rappresentare un serio pericolo durante le intense piogge per il entro abitato di Bagnara Calabra. Alcuni residenti sollecitano la pulizia dei torrenti di Solano Inferiore e altri il controllo preventivo delle fuoriuscite delle fogne. L'amministrazione è impegnata nelle operazioni di servizio, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi speciali al porto posto sotto sequestro il 12 febbraio 2021, per poi inoltrare alla Procura di Reggio Calabria la richiesta di dissequestro dell'area portuale.

t.f.