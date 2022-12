BAGNARA CALABRA Riduzione delle corse e variazioni di orari nel trasposto ferroviario, Pistolesi scrive a Trenitalia

Stazione Bagnara Il sindaco Adone Pistolesi e la Giunta, dopo le segnalazioni di molti cittadini per i disagi causati dalla riduzione delle corse ferroviarie da e verso Bagnara Calabra, chiedono al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e al sindaco metropolitano ff Carmelo Versace un tavolo di concertazione per trovare una soluzione ai disagi.

<<Questa situazione già intollerabile, diventa oggi insostenibile - spiega il sindaco Pistolesi - vista la condizione di pericolo e spesso di interruzione della viabilità ordinaria che vede la strada Statale 18 unica strada di comunicazione con i territori limitrofi, poichè la stessa sempre più frequentemente viene chiusa per smottamenti e per frane che portano ad isolare l'intera cittadina con una palese interruzione di un fondamentale servizio di pubblica utilità>>. Le corse ferroviarie sono ridotte di mattina proprio quando le strutture sanitarie sono funazionanti: <<Tale carenza - continua il primo cittadino impedisce soprattutto gli spostamenti alle persone che appartengono a fasce deboli, come gli anziani, o che non possono spostarsi con mezzi propri. Bagnara non possiede più alcuna struttura medica pubblica, se non servizi specialistici che certo non soddisfano i minimi livelli di assistenza costringendo le persone a spostarsi a Scilla, Villa San Giovanni e Reggio Calabria>>.

Il sindaco e la Giunta denunciano la carenza assoluta dei servizi essenziali che interessa tanti cittadini, specie quelli più fragili, <<visti anche gli andamenti demografici e la tendenza ad emigrare in regioni del Centro-Nord anche da parte delle persone anziane per avere servizi migliori>>. Gli amministratori sollecitano gli enti preposti a promuovere il tavolo di concertazione e dare una risposta alle richieste degli utenti.

t.f.