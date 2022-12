Villa, la fibra ottica sbarca nella zona industriale e nel quartiere Piale

fibra a villa LA NUOVA RETE PUBBLICA ANCHE AL SERVIZIO DELL’ISTITUTO SUPERIORE IPSIA DI VIA 2 NOVEMBRE

Sulla rampa di lancio i lavori per la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga: l’iter procedurale e amministrativo è arrivato al termine in questi giorni e si è in procinto di consegnare i cantieri ad Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia.

Un intervento, questo, che permette di chiudere la fase dell’infrastrutturazione di tutto il territorio comunale alla rete veloce di seconda generazione, per poi nel 2023 affrontare quella di terza generazione. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è, infatti, finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Calabria. La nuova rete coprirà circa 280 unità immobiliari, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Le aree comunali interessate dall’intervento sono nello specifico il borgo di Piale e l’area industriale Corap. La nuova infrastruttura si estenderà per circa 6 chilometri e coprirà anche una scuola, l’Istituto d’istruzione superiore di via 2 Novembre IPSIA Enrico Fermi,. L’importo complessivo del progetto ammonta a circa 300mila euro.

“All’indomani del nostro insediamento – commentano il sindaco Giusy Caminiti e il consigliere delegato Pietro Idone – abbiamo fatto un’attenta ricognizione di tutte le opportunità di finanziamento in essere, quelle attivate e che andavano ‘rivitalizzate’ e quelle pubblicate e non scadute. Internet veloce, al pari del risparmio energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, è stato da subito un impegno fattivo, per arrivare nel breve periodo a servire quante più zone della nostra Città. Essere riusciti a inserire in questo primo step di interventi l’istituto di via 2 Novembre è per noi motivo di soddisfazione. Un servizio che doveva necessariamente raggiungere ogni abitazione di Villa”.