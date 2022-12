FOTO CON I PREMIATI Le Vie per il Sud: si dovrà chiamare “Ponte del Mediterraneo” Sabato 17 dicembre alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo municipale di Villa San Giovanni, si è tenuto un importante incontro di riflessione e di studio sul tema: “Il Ponte di Messina asset strategico per l’Italia che guarda al Mediterraneo” alla presenza del Rettore dell’Università e-campus, l’Ing.- Arch. Enzo Siviero che ha offerto spunti di notevole caratura tecnica e scientifica donando alla Città di Villa San Giovanni (RC) la sua esperienza e la sua disponibilità per futuri momenti di confronto su un argomento, il Ponte, che deve unire e non creare divisioni ideologiche inutili e dannose.

Il Prof. Siviero ha illustrato, con apposite slide, la struttura dei ponti realizzati nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera lasciandosi andare anche a considerazioni di tipo culturale ed economico soprattutto sull’importanza che le infrastrutture viarie e di trasporto generano sulla coesione sociale dei territori. L’incontro è stato organizzato dall’associazione “Le vie per il Sud” “per valutare, studiare [e rivendicare] l’importanza del ruolo baricentrico dell’Area Metropolitana dello Stretto sulle politiche geostrategiche di sviluppo di tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo – dichiara il portavoce Lorenzo Micari - il cui futuro non può prescindere dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Un evento particolarmente apprezzato dai rappresentanti istituzionali intervenuti: il Sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti il Sindaco F.F. della Città Metropolitana, Carmelo Versace che hanno portato il loro saluto. Messaggi di apprezzamento sono pervenuti anche dal Ministro Salvini, dai Sindaci e dalle associazioni presenti. All’incontro hanno partecipato i Segretari Generali FIT CISL Calabria, Giuseppe Larizza e della FILCA CISL Sicilia, Nino Botta, il Presidente del Flag dello Stretto, Antonio Alvaro, i Professori Associati della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, Prof. Raffele Pucinotti (Tecnica delle Costruzioni) e Mario Versace (Elettrotecnica). I rappresentanti degli ordini professionali di Reggio Calabria, l’ing. Giovanni Surace per gli ingegneri e l’arch. Salvatore Vermiglio per gli architetti, il Presidente dell’ordine degli avvocati, l’avv. Saraldo Infantino che, da esperto in materia, è intervenuto consegnando all’assemblea una relazione notevole spessore. Altrettanto ricco e significativo è stato il contributo al dibattito offerto dall’ex Sindaco di Villa San Giovanni, Rocco La Valle che, assieme al coautore Marco Santoro, è stato anche insignito del riconoscimento internazionale “Le vie di Ulisse” per l’opera editoriale “Uno sviluppo impedito alla Calabria e alla Sicilia…e al Sud Italia”. Entrambi gli autori sono stati nominati membri onorari dell’associazione che ha individuato nel Prof. Enzo Siviero il suo Presidente Onorario a cui è stato conferito il Premio Internazionale “Le vie di Ulisse” per l’importante attività professionale volta a creare ponti per unire i territori. Il Presidente, Domenico Monea e il direttivo dell’Associazione “Le vie per il Sud” composto da Giovanni Fiordaliso, Giuseppe Sofi e Lorenzo Micari si dichiarano soddisfatti per la riuscita dell’evento e pronti ad affrontare nuovi incontri sempre rivolti a riflettere e studiare i temi dello sviluppo economico e sociale e delle innovazioni tecnologiche in relazione allo Stretto e al Mar Mediterraneo.