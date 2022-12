VILLA SAN GIOVANNI Il Comune fa il punto in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente

comune villa Tra le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale in tema di salvaguardia dell'ambiente, rientra la convenzione con le Guardie per l’Ambiente, stipulata già nel mese successivo all’insediamento della giunta. Sono state portate a termine diverse attività finalizzate alla tutela della salubrità del territorio, la cui efficacia viene restituita dalla relazione del settore "Vigilanza ambientale e zoofila" delle guardie ambientali per il periodo luglio/dicembre 2022, nonché da un miglioramento del decoro della Città.

Attraverso sopralluoghi e controlli quotidiani, richiesti dal sindaco, dagli assessori e dai cittadini, coordinati dalla polizia locale, sono state rilevate diverse infrazioni, relative ad abbandono illecito ed erronea differenziazione di rifiuti, alle quali sono susseguite decine di contravvenzioni; a queste si aggiungono la bonifica di microdiscariche, interventi in materia di salute veterinaria, con il supporto dei servizi veterinari dell'Asp (come il recupero e la presa in carico di animali feriti e diverse sanzioni per maltrattamento). Altrettanto importante è stata una vera e propria campagna informativa, predisposta per aiutare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto dell’ambiente.

“La stipula dell'accordo è stata consequenziale alla necessità, riscontrata fin da subito, di far fronte a diverse violazioni ambientali, prime fra tutte l'abbandono di rifiuti e un’erronea raccolta differenziata da parte di privati ed esercizi commerciali”, dichiara l'assessore ai servizi esterni e all'ambiente Ruggero Marra, che aggiunge: “Questi temi ci vedono impegnati sia come amministratori che come cittadini, ai quali va tutta la nostra attenzione per una maggiore tutela dell'ambiente che si traduce in un miglioramento della salute collettiva e della vivibilità della nostra città. Non possiamo permettere che l’azione irresponsabile di pochi influisca negativamente sulla salubrità dei nostri territori, bene verso cui la maggioranza della popolazione è attenta e coscienziosa”.

Nei prossimi mesi verranno progettate ulteriori iniziative per migliorare la raccolta differenziata, con la riduzione della frazione indifferenziata che incide notevolmente sui costi in discarica che si traducono inevitabilmente in un aumento dei costi della TARI. "Il nostro invito ai cittadini è quello della collaborazione fattiva per raggiungere finalmente l’obiettivo di fare divenire Villa San Giovanni città virtuosa in tema di differenziata e tutela ambientale", conclude l'assessore Marra.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare 'Città in movimento '