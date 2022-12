BAGNARA CALABRA Continua al porto il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali

Smaltimento rifiuti porto I mezzi della ditta Muraca hanno ritirato nei giorni scorsi al porto di Bagara Calabra i rifiuti pericolosi speciali. A darne notizia l'amministrazione comunale. Il primo servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti è stato eseguito lo scorso 8 novembre.

<<Ricordiamo - spiegano gli amministratori - che il porto è ancora posto sotto sequestro dal lontano 12 febbraio 2021 e solo questa operazione di classificazione, sgombero e smaltimento avviato dall'amministrazione Pistolesi lo scorso 6 settembre una volta conclusa, potrà permettere di inoltrare alla Procura di Reggio Calabria la richiesta di dissequestro di tutta l'area portuale restituendo la prima infrastruttura del paese alla sua cittadinanza>>. Gli amministratori fanno sapere che liberare l'area portuale non è un operazione semplice perchè i rifiuti speciali e pericolosi devono essere preventivamente prima classificati e poi autorizzate dai siti che devono ricevere questa tipologia di rifiuti.

<<Nessun "ritardo" - ribadisce l'amministrazione Pistolesi - è da addebbitare a chi ha "ereditato" questa emergenza e sta facendo l'impossibile per risolverla>>. Alle operazioni di ritiro dei rifiuti erano presenti le forze dell'ordine, la vicesindaco Santa Parrello e l'assessore Giuseppe Surace. L'area portuale è stata posta sotto sequestro a febbraio 2022 per l'abbandono in mare di rifiuti di ogni genere e anche di liquidi. Un primo sequestro del porto si era registrato nel 2018, sempre per inquinamento ambientale.

Tina Ferrera