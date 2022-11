BAGNARA CALABRA Messa in sicurezza della viabilità comunale: indetta la procudura negoziata per l'appalto dei lavori

comune-bagnara Nei giorni scorsi è stata indetta la procudura negoziata per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale. A darne notizia l'assessore ai lavori pubblici Nancy Demetrio. I lavori interesseranno diverse strade comunali del centro urbano compreso il rione di Marinella e il borgo di Porelli.

Saranno sistemate anche alcune strade delle frazioni: via Maria SS del Rosario, via Pietraliscia, via Antonio De Leo, viale Rimembranze, via Quadro Vecchio, via Pagliara e via Pinno, via Cavallotti e adiacenze. L'importo complessivo è pari a 200 mila euro, ottenuti grazie a ad un finanziamento regionale Legge 145/2018 - annualità 2021, che sono stati destinati alla risoluzione di problematiche annose.

<<E' un inizio del percorso di cura del territorio nel suo complesso - spiega l'assessore Nancy Demetrio - di attenzione alle richieste e segnalazioni dei cittadini, di miglioramento della qualità della vita, grazie al buon funzionamento delle infrastrutture e dei servizi offerti>>.

t.f.