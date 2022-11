Mancata partecipazione dell'opposizione all'ultima seduta del Consiglio comunale: la replica del gruppo di maggioranza

Lista Civica Insieme per un FuturoBAGNARA CALABRA - In riferimento alla nota del Gruppo consiliare di minoranza “La Bagnara che VogliAmo” del 22/11/2022, attraverso la quale veniva comunicata la mancata partecipazione ai lavori dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, teniamo a precisare quanto segue.

Posto che appartiene alle attribuzioni del consigliere, particolarmente se di opposizione, la scelta di manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’amministrazione attraverso la non partecipazione e/o l’abbandono dell’aula consiliare per protesta (dal 2011 al recente passato l’ex vice sindaco lo ha replicato più volte salvo divenirne censore in un consiglio comunale del 2021), alcune precisazioni tuttavia si rendono opportune circa i motivi che hanno portato il gruppo di minoranza ad optare per tale scelta:

- L’accesso agli atti amministrativi rappresenta uno strumento di totale trasparenza

- in linea con l’indirizzo di questa amministrazione comunale

- un diritto/dovere per chi intende esercitare appieno il proprio ruolo.

Ciò precisato, ci si chiede in quale circostanza la nostra amministrazione abbia impedito o tentato di impedire l’accesso a qualsivoglia fascicolo o documento. Fermo restando, per completezza di informazione, che le richieste di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 non vengono né recepite né tantomeno autorizzate dagli amministratori, bensì dai responsabili degli uffici ai quali tali richieste vengono inoltrate.

- Ma il nostro interrogativo non si ferma solo ad una mera questione di recapito della richiesta su menzionata, quanto al fatto di capire sulla base di quali informazioni - almeno stando a quanto sostenuto dal gruppo de “La Bagnara che VogliAmo” - è stato possibile risalire e quantificare la “scellerata ancorché fallimentare gestione dei servizi portuali con un danno di circa 100.000,00 euro” di questi mesi.

Forse, allora, dietro questa effimera presa di posizione, potrebbe esservi un tentativo (malcelato e probabilmente non disinteressato) di soffiare sul fuoco approfittando della situazione di emergenza risalente al 12 febbraio 2021 (data di contestazione di un presunto disastro ambientale e conseguente sequestro della autorità giudiziaria), che questa amministrazione (ricordiamolo) ha ereditato, e che sta condizionando il pieno sviluppo della prima infrastruttura del paese, nonché della sua marineria, dei diportisti e della nostra comunità.

Amministrazione che, dopo il suo insediamento (14 giugno 2022), si è responsabilmente fatta carico di questo fardello, ha attivato ogni azione utile allo sgombero, rimozione e smaltimento di quei rifiuti speciali/pericolosi per il definitivo dissequestro di tutta l’area portuale. Amministrazione che, sulla vicenda Porto, produrrà ogni azione legale a tutela degli interessi dell’Ente e della Sua cittadinanza per analizzare il corretto operato di Tutti, non solo riferito a questi pochissimi mesi, ma rileggendo le vicende degli ultimi lustri.

Questo consesso, ci piace chiarirlo, sin dal giorno successivo al suo insediamento, ha manifestato un atteggiamento di totale disponibilità - ovviamente nel rispetto dei ruoli e dei distinguo intercorrenti in seno alle compagini di maggioranza e di opposizione – verso le istanze di chiarimento che i consiglieri di minoranza hanno di volta in volta avanzato e non solo nel corso delle varie sedute consiliari, ma rispondendo alle interrogazioni e anticipando spesso la discussione dei vari ordini del giorno, nel pieno rispetto del contraddittorio, attraverso le sedute delle commissioni consiliari, alcune delle quali nel corso della passata consiliatura, pur insediate nel Luglio del 2017, non furono più convocate. Né, da detta data, l’Amministrazione del tempo ha mai più evaso le interrogazioni, raggiungendo, forse, un “record” ineguagliabile con decine e decine di interrogazioni che dal 2017 aspettano ancora una legittima risposta.

Questo è quanto ci premeva precisare affinchè venga una volta per tutte chiarito il nostro intendere e agire nell’ambito della cosa pubblica da parte di tutto il Gruppo Consiliare “Insieme per un Futuro”. Il processo di cambiamento è già in atto e faremo di tutto affinché divenga irreversibile e rivolto al bene dei più, ben consapevoli che sarà un cammino lungo e tortuoso ma mai rivolto a preservare eventuali interessi di parte o presunti coacervi di potere, bensì esclusivamente il bene della nostra comunità.

Gruppo Consiliare - “Insieme per un Futuro”