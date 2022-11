BAGNARA CALABRA Servizi portuali affidati alla Cooperativa Marevivo

Porto di Bagnara Calabra Il Comune di Bagnara Calabra attraverso una determina dell'Ing. Marco Antonio Sergi, responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione, ha disposto l'affidamento “ponte” della durata di dodici mesi dei servizi portuali nel Porto di Bagnara Calabra, tramite affidamento diretto alla Cooperativa Marevivo con sede a Bagnara Calabra.

Nello stesso provvedimento è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto che prevede un canone annuo da versare al comune di Bagnara di Euro 37.000,00. La Cooperativa affidataria della gestione dei servizi portuali dovrà offrire agli operatori della pesca e ai diportisti quanto previsto dal capitolato, compresi l'alaggio e il varo delle imbarcazioni. La scelta di procedere all'affidamento a privati delle gestione del porto nasce dalla <<considerazione - viene riportato in determina - che il Comune non è nelle condizioni di poter gestire direttamente con proprie maestranze il porto, non disponendo di personale da adibire a detta attività stante la specializzazione professionale richiesta>>. L'affidamento per dodici mesi dei servizi portuali alla Cooperativa Marevivo dovrebbe dare il tempo necessario all'amministrazione comunale, in vista del dissequestro della struttura, di bandire la gara per l'affidamento pluriennale in concessione del porto, come più volte evidenziato dallo stesso sindaco Adone Pistolesi.

