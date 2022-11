BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo" diserta i lavori del Consiglio comunale

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo I consiglieri di opposizione al Comune di Bagnara Calabra Mario Romeo, Domenica Randazzo, Virginia Parisi, Michele Spoleti e Vincenzo Bagnato del gruppo "La Bagnara che VogliAmo", hanno deciso di non partecipare al consiglio comunale che si è svolto stamattina presso l'aula consiliare della cittadina della Costa Viola.

<<Decisione presa - si legge in un comunicato stampa - per segnalare il dubbio nonché opaco ed illegittimo atteggiamento tenuto dall’Amministrazione in carica che ci impedisce di poter esercitare il nostro diritto/dovere di controllo sull’operato della stessa negandoci da circa due mesi l’accesso agli atti relativi a questioni di estrema importanza e di prioritario interesse per l’intera cittadinanza. La nostra - prosegue la nota della minoranza- non è una diserzione ma una protesta formale che sarà comunicata attraverso le modalità di legge anche a sua Eccellenza il Prefetto affinchè possa con i suoi poteri ristabilire la normale dinamica istituzionale democratica oggi cosi clamorosamente negata>>.

Il Gruppo Consiliare La Bagnara Che Vogliamo coglie l’occasione anche <<per denunciare dinnanzi a tutti i cittadini gli incredibili sprechi perpetrati sempre dall’Amministrazione in carica nel contesto della scellerata ancorchè fallimentare gestione dei servizi portuali che ha già generato un buco di bilancio di circa 100 mila euro e che oggi si pretende di coprire con fantomatiche previsioni di entrata frutto di semplici operazioni artimetiche ma prive delle dovute giustificazioni di legge. A tale proposito - chiude la nota - preannunciamo che gli atti deliberativi di Giunta e quelli che saranno adottati stamani dal Consiglio saranno prontamente inviati alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso>>.

Red