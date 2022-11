BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo": "Sui rifiuti è arrivata la mazzata per i cittadini. Amministrazione inadeguata"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo Ma veramente non si poteva fare nulla per evitarla ? Le sbandierate competenze e capacità dei componenti della nuova maggioranza avranno creato senz'altro tante aspettative nei cittadini di Bagnara. Ma oggi sgomenti, si rendono conto che alle belle parole distribuite come caramelle in campagna elettorale, solo dopo pochi mesi, viene fuori la nuda e cruda realtà, fatta di fumo negli occhi e tanti sperperi ai danni della collettività intera. Le vicende Idrico 2017 - Porto - Indennità di Carica - Opere pubbliche -Tari 2022 sono la prova concreta di una inconcludente, irresponsabile e superficiale gestione politico/amministrativa.

Quante "non verità" sulla tassa sui rifiuti (TARI) e ci domandiamo il perché. La domanda ci sorge spontanea visto che gli atti pubblicati dicono tutt' altro rispetto a quanto l'amministrazione per bocca del vice sindaco ha pubblicamente reso noto. Il 27 giugno u.s. con la validazione del DUP 2022 in Consiglio Comunale, la maggioranza che oggi governa la città, ha approvato alcuni documenti tra cui quello che riguarda i costi e i parametri per la determinazione delle tariffe TARI 2022, leggendo i documenti ci si rende conto delle inesattezze e della superficialità con cui hanno trattato la problematica. Dal momento dell'affidamento dei servizi di igiene ambientale alla ditta Muraca (Novembre 2021 ), nessuna altra ditta ha espletato attività lavorativa in questo settore.

Nel capitolo di spesa (6120 dedicato alla raccolta e trasporto RSU,) oltre al pagamento del servizio alla ditta Muraca sono imputati anche:

- € 15.883,81 per smaltimento rifiuti sequestrati al porto, (Determina n.77 del 6/9/22);

- € 18.609,88 per fornitura dei mastelli alle attività commerciali (Determina n 67 del 12/8/22);

- € 11.512,00 per liquidazione delle spettanze di acconto al Rup e saldo al supporto al Rup (Determine n° 25 e 47 del 2022)...e tanto altro.

Il nuovo capitolato affidato alla ditta MURACA, (motivo dell'aumento della tariffa perchè prevede una serie di nuovi servizi, in particolare la pulizia e lo spazzamento manuale di TUTTO il territorio comunale) è entrato in vigore dal 1 OTTOBRE 2022.

ECCO PERCHÉ I CONTI NON TORNANO !

Pertanto per i nove mesi pregressi e per i costi sproporzionati di conferimento in discarica all'Ato RC, l'amministrazione in carica (dal 15 di giugno 2022) aveva il DOVERE e L' OBBLIGO di aggiornare la tariffa delineata o in sede di validazione del DUP (approvato appunto il 27 giugno) o nel riequilibrio di bilancio entro il 31 luglio, antecedente alla formazione degli avvisi di pagamento

I CITTADINI ASPETTANO RISPOSTE CONCRETE! Non si può pagare ad occhi chiusi!

Per sapere cosa paghiamo e perché paghiamo, alleghiamo alla presente, il capitolato speciale d'appalto del servizio integrato di raccolta, trasporto, spazzamento ed altri servizi (in vigore dal 1 Ottobre 2022) , affinché i cittadini ne prendano visione e si rendano conto se l'attuale amministrazione fa finta di non saper fare applicare il capitolato nella sua interezza o davvero NON CI ARRIVA ! Assistiamo quasi quotidianamente ad una vessazione sulle tasche dei cittadini, dove tanti di loro, si sono trovati a pagare sia la TARIFFA che le MULTE per le macchine in divieto di sosta per la pulizia delle strade che in gran parte deve essere effettuata manualmente.

L' inadeguatezza di questa Amministrazione Comunale sta portando il paese gradualmente verso il baratro, soprattutto a livello economico /finanziario. In una cosa però sono e saranno all'avanguardia, NEL FARE APPARIRE QUELLO CHE NON SONO...... Amministratori Capaci.



Il Gruppo Consiliare La Bagnara Che Vogliamo