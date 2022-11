Porto Bagnara La Giunta ha deliberato la nomina di un legale che possa supportare l’ente nella controversia relativa alla concessione della gestione dell’area portuale. La richiesta è stata inoltrata dal responsabile della UOC 5 - porto, ambiente e cimiteri, ingegnere Marco Antonio Sergi, per il recupero dei canoni di gestione e di ogni altro importo dovuto e non versato dalle società e cooperative che hanno avuto in gestione il porto di Bagnara Calabra.

<<La questione – si legge nella delibera di giunta – è altamente importante in quanto interessa la gestione dell’area portuale e comporta oneri economici per le casse dell’ente, che deve essere opportunamente tutelato al fine di evitare ingenti danni. Tale situazione deve avere chiarezza in merito agli aspetti tecnici del procedimento in essere che deve essere valutato dal punto di vista giuridico e tecnico>>.

<<Per l’importanza della vicenda – continua la delibera – si ritiene opportuno coadiuvare il responsabile della UOC 5 ingegnere Marco Antonio Sergi di un consulente legale che possa supportare il Comune nell’adozione di ogni atto utile a tutela degli interessi dell’ente>>. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di ritiro dei rifiuti presenti nell’area portuale nonché il trasporto e lo smaltimento degli stessi. Il porto risulta sotto sequestro dal febbraio 2021 con l’ipotesi di reato di disastro ambientale. Una volta completata la raccolta dei rifiuti, l’amministrazione Pistolesi potrà chiedere alla Procura di Reggio Calabria la richiesta di dissequestro di tutta l’area portuale.

