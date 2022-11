BAGNARA CALABRA Maggioranza compatta sul ricorso dell'opposizione: "nessuna irregolarità alle ultime elezioni comunali"

Adone Pistolesi L'Amministrazione Pistolesi interviene dopo che il Tar ha dichiarato irricevibili il ricorso proposto da Mario Romeo, candidato a sindaco, per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali per plurime irregolarità e di proclamazione degli eletti al Comune.

<<Abbiamo faticato a capire il perchè sia stato proposto il ricorso al Tar - si legge in una nota - in presenza di un risultato elettorale chiaro, preciso ed incontrovertibile, come quello che, lo scorso 12 giugno, ha premiato la nostra lista "Insieme per un futuro", per amministrare la città di Bagnara. Non c'è nessuna parte della sentenza - continua - che ammetta l'esistenza della benchè minima irregolarità o che accetti la tesi, ardita, dei ricorrenti, rigettata in toto dai giudici i quali, pur non obbligati stante la tardiva presentazione del ricorso, hanno ritenuto di dover mettere nero su bianco circa la regolarità della procedura elettorale>>.

Gli amministratori dicono di aver condotto una campagna elettorale nel rispetto della legge e della Costituzione: <<La nostra è stata una vittoria democratica, libera, di popolo. Ciò che si fa fatica a capire è come il mancato riconoscimento del risultato elettorale, nonostante le strette di mano per compiacere la platea del momento, abbia potuto indurre parte avversa a presentare un ricorso tardivo e, soprattutto, privo di una base logica e di elementi di fatto su cui avanzare le proprie pretese>>. L'amministrazione comunale è convinta che ci vorrà del tempo per risolvere alcuni problemi del territorio. <<La cittadinanza, con l'espressione del voto - conclude la nota - ha inteso perseguire i punti cardini del nostro programma. Da decenni Bagnara Calabra non vede un'opera pubblica iniziata, portata a termine e consegnata alla comunità>>.

t.f.