BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo" su sentenza TAR: "ne vincitori ne vinti, ha perso solo la legalità"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareLo avevamo detto in tutte le sedi e lo ripetiamo anche ora, il ricorso è stato un atto dovuto dopo che dagli accessi agli atti, vi erano evidenti irregolarità nel voto. La legalità si attua e si pratica non si predica. Il nostro è stato appunto un atto di coraggio in nome della LEGALITÁ, infatti mai prima d'ora era stato fatto un ricorso per irregolarità elettorali.

Il Tar ha evidenziato un difetto di forma sul ritardo nella presentazione del ricorso, ma ha altresì appurato che le irregolarità c'erano , ed anche se queste non erano determinanti per l'una o l'altra lista, queste irregolarità , ma chiamiamole con il proprio nome, QUESTI BROGLI di voto, evidenziano tristemente che la democrazia e la legalità , si scontrano con la realtà . Nessuno ha vinto da questa santenza, ha PERSO invece la democrazia , ha PERSO la fiducia dei cittadini onesti, ha PERSO la libertà di voto.

Il Tar ha dato ragione alla nostra tesi (con prove) di irregolarità del voto in alcune sezioni e rafforza il nostro principio di legalità. Se qualcuno ha festeggiato per questa sentenza allora vuol dire che aveva qualcosa da temere, chi ha riflettuto si sarà fatto una sua libera opinione, noi ci teniamo la nostra coscienza e rimane inconfutabile che a Bagnara hanno votato persone che nel nostro paese non c'erano quel 12 giugno e qualcuno li ha fatti figurare come votanti.

NOI LO AVEVAMO DETTO SIN DALL' INIZIO e nel bel mezzo dei cori della curva social dei tifosi che urlavano contro il nostro coraggio di denunciare, scambiandolo come un non rassegnarsi alla sconfitta , CHE QUALUNQUE FOSSE STATA LA DECISIONE DEL TAR, NE AVREBBE GUADAGNATO LA VERITÁ ED IL CORAGGIO DI ATTUARE LA LEGALITÁ!

Il Gruppo Consiliare la Bagnara che VogliAmo - Ric e pubbl