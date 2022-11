La Democrazia sospesa!

oliverioIn Italia, ma soprattutto in Calabria. I calabresi non hanno avuto l’opportunità di decidere il 26 gennaio 2020 così come il 3 ottobre 2021. La sinistra quella con la S maiuscola non era rappresentata, non e’ rappresentata ad ogni livello politico perché, a quanto pare, vige il detto se non lo sconfiggi ad armi pari lo sconfiggi indagandolo.

Oliverio ha subito un atto persecutorio da parte giuridica in piena regola. Nei fatti un annullamento dell’essere umano. Biasimevole sotto ogni aspetto e riprovevole. Un partito fallimentare in Calabria così come in Italia ha condannato alla scure per far compromessi con la destra e guadagnarsi qualche briciola e non la vittoria, facendo vincere la destra per ben due volte. Io non ho sentito nessun consigliere o assessore della Giunta Oliverio difendere il Presidente. Questo non fa a nessuno di loro onore. Indimenticabile l’ennesima notte dei lunghi coltelli, noi eravamo candidati a dicembre 2019 ma in un atto non democratico zingaretti ha chiesto ad Oliverio di ritirarsi e lui dignitosamente lo ha fatto. Vergogna! Ci siamo ripresentati soli nel 2021 per lanciare un messaggio di liberta’. La destra ha vinto di nuovo a porta libera. In Calabria non si può scegliere, la libertà di voto non esiste.

Maria Pia Fotia - Ric e pubbl